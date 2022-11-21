Невозможно вообразить жизнь современного человека без туалетной бумаги. Его часто используют, даже как салфетки.

Конечно, туалетная бумага была очень полезным и удобным изобретением. Но сегодня эксперты часто говорят, что он вреден.

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Из чего изготовляют туалетную бумагу

Туалетная бумага производится либо из дерева, либо из переработанной бумаги. В первом случае используются следующие продукты:

Лиственная древесина . Туалетная бумага на 70% состоит из древесины твердых пород (дуб, клен) с короткими волокнами, что делает его мягким.

. Туалетная бумага на 70% состоит из древесины твердых пород (дуб, клен) с короткими волокнами, что делает его мягким. Хвойная древесина . Туалетная бумага на 30% состоит из древесины мягких пород (дугласия, южная сосна), содержащая длинные волокна. Они делают бумагу крепкой.

. Туалетная бумага на 30% состоит из древесины мягких пород (дугласия, южная сосна), содержащая длинные волокна. Они делают бумагу крепкой. Химические вещества используются для извлечения древесины на волокна, которые можно использовать в промышленном производстве.

используются для извлечения древесины на волокна, которые можно использовать в промышленном производстве. Отбеливатели . Производители первичной бумаги используют диоксид хлора (отбеливатели на основе хлора).

. Производители первичной бумаги используют диоксид хлора (отбеливатели на основе хлора). Вода пропитывает смесь и соединяет все ингредиенты.

Когда туалетная бумага производится из переработанной бумаги, используются следующие продукты:

газета и офисная бумага;

вода;

отбеливатели (озон, кислород, перекись водорода, гидроксид натрия);

химикалии.

Из чего изготовлена туалетная бумага / Фото Unsplash

Ущерб туалетной бумаге

Как оказалось, туалетная бумага может быть вредна для нашего здоровья. При его производстве используется много химикатов. Некоторые из них могут оказаться опасными.

Фталаты . Наличие фталатов может оказать негативное влияние на эндокринную систему и репродуктивную функцию. Есть информация, что они могут повлиять на здоровье детей.

. Наличие фталатов может оказать негативное влияние на эндокринную систему и репродуктивную функцию. Есть информация, что они могут повлиять на здоровье детей. Хлор . Чтобы сделать бумагу белой, используются полулеткие хлорированные органические соединения (SVCOC).

. Чтобы сделать бумагу белой, используются полулеткие хлорированные органические соединения (SVCOC). Полициклический ароматический углеводород может вызвать аллергические реакции и нарушение работы эндокринной системы.

может вызвать аллергические реакции и нарушение работы эндокринной системы. Формальдегид и их производные используются для изготовления водостойкой бумаги. Но это возбудитель рака и может вызвать раздражение кожи.

используются для изготовления водостойкой бумаги. Но это возбудитель рака и может вызвать раздражение кожи. Туалетная бумага из переработанных продуктов может содержать бисфенол А (BPA). Он отрицательно влияет на эндокринную систему и может вызвать репродуктивные проблемы, раннее половое созревание и рак груди.

(BPA). Он отрицательно влияет на эндокринную систему и может вызвать репродуктивные проблемы, раннее половое созревание и рак груди. Красители в туалетной бумаге могут вызвать местный контактный дерматит (аллергию).

Ученые провели исследование, доказавшее, что некоторые виды туалетной бумаги имеют повышенный уровень ПАУ, фталатов и SVCOC. Они считают, что это может быть причиной повышения риска заболевания раком.

Но даже на этом потенциальная опасность туалетной бумаги не кончается. Ведь ароматизированная туалетная бумага может раздражать уретру и вызвать инфекции мочевыводящих путей у некоторых женщин. Также использование туалетной бумаги может усугубить проблемы с чувствительностью вокруг заднего прохода.

Людям с проблемами дефекации, зудом и проблемами кишечника не рекомендуют пользоваться туалетной бумагой. Мягкая вода здесь хорошая замена.

Чем можно заменить

Биде – отличная альтернатива туалетной бумаге. Эксперты говорят о следующих преимуществах:

гигиена . Использование воды и мыла более гигиенично, чем вытирание бумагой;

. Использование воды и мыла более гигиенично, чем вытирание бумагой; снижение риска геморроя . Использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя;

. Использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя; меньший вред для окружающей среды. Туалетная бумага токсична для окружающей среды. Он оставляет углеродный след и истощает наши леса.

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