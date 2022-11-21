Невозможно вообразить жизнь современного человека без туалетной бумаги. Его часто используют, даже как салфетки.
Конечно, туалетная бумага была очень полезным и удобным изобретением. Но сегодня эксперты часто говорят, что он вреден.
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Из чего изготовляют туалетную бумагу
Туалетная бумага производится либо из дерева, либо из переработанной бумаги. В первом случае используются следующие продукты:
- Лиственная древесина. Туалетная бумага на 70% состоит из древесины твердых пород (дуб, клен) с короткими волокнами, что делает его мягким.
- Хвойная древесина. Туалетная бумага на 30% состоит из древесины мягких пород (дугласия, южная сосна), содержащая длинные волокна. Они делают бумагу крепкой.
- Химические вещества используются для извлечения древесины на волокна, которые можно использовать в промышленном производстве.
- Отбеливатели. Производители первичной бумаги используют диоксид хлора (отбеливатели на основе хлора).
- Вода пропитывает смесь и соединяет все ингредиенты.
Когда туалетная бумага производится из переработанной бумаги, используются следующие продукты:
- газета и офисная бумага;
- вода;
- отбеливатели (озон, кислород, перекись водорода, гидроксид натрия);
- химикалии.
Из чего изготовлена туалетная бумага / Фото Unsplash
Ущерб туалетной бумаге
Как оказалось, туалетная бумага может быть вредна для нашего здоровья. При его производстве используется много химикатов. Некоторые из них могут оказаться опасными.
- Фталаты. Наличие фталатов может оказать негативное влияние на эндокринную систему и репродуктивную функцию. Есть информация, что они могут повлиять на здоровье детей.
- Хлор. Чтобы сделать бумагу белой, используются полулеткие хлорированные органические соединения (SVCOC).
- Полициклический ароматический углеводород может вызвать аллергические реакции и нарушение работы эндокринной системы.
- Формальдегид и их производные используются для изготовления водостойкой бумаги. Но это возбудитель рака и может вызвать раздражение кожи.
- Туалетная бумага из переработанных продуктов может содержать бисфенол А (BPA). Он отрицательно влияет на эндокринную систему и может вызвать репродуктивные проблемы, раннее половое созревание и рак груди.
- Красители в туалетной бумаге могут вызвать местный контактный дерматит (аллергию).
Ученые провели исследование, доказавшее, что некоторые виды туалетной бумаги имеют повышенный уровень ПАУ, фталатов и SVCOC. Они считают, что это может быть причиной повышения риска заболевания раком.
Но даже на этом потенциальная опасность туалетной бумаги не кончается. Ведь ароматизированная туалетная бумага может раздражать уретру и вызвать инфекции мочевыводящих путей у некоторых женщин. Также использование туалетной бумаги может усугубить проблемы с чувствительностью вокруг заднего прохода.
Людям с проблемами дефекации, зудом и проблемами кишечника не рекомендуют пользоваться туалетной бумагой. Мягкая вода здесь хорошая замена.
Чем можно заменить
Биде – отличная альтернатива туалетной бумаге. Эксперты говорят о следующих преимуществах:
- гигиена. Использование воды и мыла более гигиенично, чем вытирание бумагой;
- снижение риска геморроя. Использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя;
- меньший вред для окружающей среды. Туалетная бумага токсична для окружающей среды. Он оставляет углеродный след и истощает наши леса.