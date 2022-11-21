Невозможно вообразить жизнь современного человека без туалетной бумаги. Его часто используют, даже как салфетки.

Конечно, туалетная бумага была очень полезным и удобным изобретением. Но сегодня эксперты часто говорят, что он вреден.

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Из чего изготовляют туалетную бумагу

Туалетная бумага производится либо из дерева, либо из переработанной бумаги. В первом случае используются следующие продукты:

  • Лиственная древесина. Туалетная бумага на 70% состоит из древесины твердых пород (дуб, клен) с короткими волокнами, что делает его мягким.
  • Хвойная древесина. Туалетная бумага на 30% состоит из древесины мягких пород (дугласия, южная сосна), содержащая длинные волокна. Они делают бумагу крепкой.
  • Химические вещества используются для извлечения древесины на волокна, которые можно использовать в промышленном производстве.
  • Отбеливатели. Производители первичной бумаги используют диоксид хлора (отбеливатели на основе хлора).
  • Вода пропитывает смесь и соединяет все ингредиенты.

Когда туалетная бумага производится из переработанной бумаги, используются следующие продукты:

  • газета и офисная бумага;
  • вода;
  • отбеливатели (озон, кислород, перекись водорода, гидроксид натрия);
  • химикалии.

Из чего изготовлена туалетная бумага / Фото Unsplash

Ущерб туалетной бумаге

Как оказалось, туалетная бумага может быть вредна для нашего здоровья. При его производстве используется много химикатов. Некоторые из них могут оказаться опасными.

  • Фталаты. Наличие фталатов может оказать негативное влияние на эндокринную систему и репродуктивную функцию. Есть информация, что они могут повлиять на здоровье детей.
  • Хлор. Чтобы сделать бумагу белой, используются полулеткие хлорированные органические соединения (SVCOC).
  • Полициклический ароматический углеводород может вызвать аллергические реакции и нарушение работы эндокринной системы.
  • Формальдегид и их производные используются для изготовления водостойкой бумаги. Но это возбудитель рака и может вызвать раздражение кожи.
  • Туалетная бумага из переработанных продуктов может содержать бисфенол А (BPA). Он отрицательно влияет на эндокринную систему и может вызвать репродуктивные проблемы, раннее половое созревание и рак груди.
  • Красители в туалетной бумаге могут вызвать местный контактный дерматит (аллергию).

Ученые провели исследование, доказавшее, что некоторые виды туалетной бумаги имеют повышенный уровень ПАУ, фталатов и SVCOC. Они считают, что это может быть причиной повышения риска заболевания раком.

Но даже на этом потенциальная опасность туалетной бумаги не кончается. Ведь ароматизированная туалетная бумага может раздражать уретру и вызвать инфекции мочевыводящих путей у некоторых женщин. Также использование туалетной бумаги может усугубить проблемы с чувствительностью вокруг заднего прохода.

Людям с проблемами дефекации, зудом и проблемами кишечника не рекомендуют пользоваться туалетной бумагой. Мягкая вода здесь хорошая замена.

Чем можно заменить

Биде – отличная альтернатива туалетной бумаге. Эксперты говорят о следующих преимуществах:

  • гигиена. Использование воды и мыла более гигиенично, чем вытирание бумагой;
  • снижение риска геморроя. Использование среднего или слабого потока воды может снизить давление на задний проход, снизив риск геморроя;
  • меньший вред для окружающей среды. Туалетная бумага токсична для окружающей среды. Он оставляет углеродный след и истощает наши леса.