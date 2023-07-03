Недавно ученые доказали, что первопричиной возникновения рака может быть стресс. Большинство людей и не подозревают, что постоянное напряжение приводит не только к бессоннице или мигрени, но и к столь серьезным проблемам со здоровьем.

К слову Эта "невинная" привычка вызывает бессонницу

Стресс может вызвать рак

Если в течение длительного времени вы не можете хорошо спать, чувствуете тревожность и постоянное давление, будьте осторожны, ведь все это симптомы стресса. И хотя прямых улик, указывающих на его связь с возникновением рака, все еще нет, он существенно повышает риски болезни.

Когда вы находитесь в тревожном, беспокойном состоянии, вам гораздо сложнее заботиться о своих потребностях, заниматься спортом и правильно питаться. Кроме того, стресс склоняет к курению и чрезмерному употреблению алкоголя, которые также оказывают негативное влияние на здоровье. Для борьбы с напряжением многие прибегают к перееданию, а вот уже оно может привести к раку.

Также ученые убеждены, что стресс ослабляет иммунную систему, что должна защищать организм от вирусов и микробов, и так вы становитесь более уязвимыми для целого ряда неприятных, а то и смертельных болезней. Последние исследования показали, что люди, испытывавшие длительный стресс на работе, оказались более подвержены раку предстательной железы.

Давление и тревога могут способствовать развитию рака груди и яичников. Это происходит из-за того, что во время стресса организм усиленно вырабатывает гормон норадреналин, стимулирующий рост раковых клеток.



Стресс повышает уровень норадреналина в организме.

Существует два вида стресса, которые по-разному влияют на ваше здоровье. Первый – острый, его вы чувствуете, когда опаздываете на автобус или не успеваете вовремя выполнить задание. Он быстротечен и, хоть и остается неприятным, не наносит непоправимый вред организму.

Второй вид стресса – хронический. Среди его симптомов – тошнота, бессонница, изменение веса и трудности с концентрацией. Это состояние может занять недели и месяцы. Если вы заметили у себя схожие симптомы, эксперты советуют обратиться за профессиональной помощью к врачу.

Как бороться со стрессом

Полностью избежать стресса, к сожалению, невозможно. Однако существует несколько действенных способов, которые могут помочь преодолеть его быстро и с минимальным вредом для здоровья.

Прежде всего врачи убеждены, что на уровень напряжения серьезно влияет сон. Часто люди не задумываются над тем, что недосыпание делает вас нервными и невнимательными, а это в конечном итоге приводит к стрессу. Попытайтесь нормализовать свой график сна и тратить на него не менее 7 часов, и вы почти сразу заметите положительный результат.

Некоторые эксперты тоже советуют попробовать йогу или медитацию. Обе практики помогут вам привести в порядок мысли и разобраться с тем, что вас тревожит.

Последний способ прост, однако чрезвычайно действенный – попробуйте с кем-то поговорить. Часто разговор с близкими друзьями или родственниками помогает выплеснуть эмоции и начать воспринимать ситуацию под другим углом. Но если ситуация чрезвычайно личная, врачи советуют обращаться к психологу.