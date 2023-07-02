Питание влияет на множество аспектов нашей жизни, и сон – один из них. В недавнем исследовании шведские ученые обнаружили, что перекусы и чрезмерное количество сахара могут вызвать бессонницу.

К слову Бессонница может привести к смертельной болезни: вот что говорят ученые

Ваша диета влияет на качество сна

Ученые обнаружили, что на способность людей достигать глубокой фазы сна влияют перекусы, которые мы делаем в течение дня. Именно во время глубокого сна человек отдыхает, а из-за нескольких пакетов чипсов и батончики вы можете крутиться всю ночь без сна и проснуться уже уставшими.

Как плохое питание, так и дурной сон повышают риск нескольких заболеваний. Поскольку то, что мы едим, очень важно для нашего здоровья, мы подумали, что было бы интересно исследовать, может ли влияние различных диет на здоровье влиять на изменения в нашем сне,

– рассказал врач Джонатан Седернайс.

В частности, ученые выяснили, что на качество сна влияет прежде всего содержание сахара в диете. Так что если вы долго не можете заснуть, попробуйте отказаться от сладостей в течение дня, и результат вас удивит. Также оказалось, что хуже спят люди, которые едят нерегулярно, а те, кто имеют четкий график питания, скорее погружаются в глубокий сон.

Пока авторы исследования еще не знают, как долго может длиться эффект от вредной диеты.



Перекусы могут привести к ухудшению сна / Фото Pexels​

Для того чтобы улучшить качество вашего сна, попытайтесь отказаться от приемов пищи непосредственно перед отдыхом. Многочисленные исследования доказали, что ужин перед сном значительно замедляет выработку мелатонина, благодаря которому мы и спим. Кроме того, поздние приемы пищи провоцируют повышение уровня сахара в крови.

Но если голод не дает вам заснуть, диетологи не советуют есть перед сном острое и соленое, ведь эти продукты провоцируют аппетит и бессонницу. Вместо этого лучше перекусить кефиром, нежирным твердым сыром или орехами.