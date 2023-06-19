В ходе нового эксперимента исследователи обнаружили, что у людей старше 50 лет и имеющих проблемы со сном значительно увеличиваются риски инсульта.

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Чем опасна бессонница

В исследовании приняло участие более 31 тысяча человек, данные собирали в течение 2002 – 2020 годов, а средний возраст людей составлял 61 год. В общей сложности было зафиксировано более 2 тысяч случаев инсульта.

Для анализа участников разделили на 9 групп, учитывая симптомы бессонницы. По шкале каждый из них увеличивал риск инсульта на 7%, то есть если было 5 – 6 симптомов, то у людей было до 51% больший риск инсульта в течение периода исследования.



Сон должен быть крепким и стабильным / Фото Pexels

Дело в том, что симптомы бессонницы могут повысить риск диабета, гипертонии, дислипидемии. Это, в свою очередь, может являться фактором потенциального развития инсульта. Больший риск был для людей моложе 50 лет.

Частота инсультов увеличивается с возрастом, также увеличивается частота бессонницы по мере старения. Поэтому может быть сложно выявить связь между бессонницей и инсультом у пожилых людей,

– говорит доктор Йоханна Фифи.