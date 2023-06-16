Большое и продолжительное исследование провели ученые из Университета штата Пенсильвания. Оказалось, что интимная близость может способствовать не только улучшению эмоционального состояния.

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Секс и мужской интеллект: какая связь

Для анализа приняли данные 800 мужчин, параллельно участвующих в эксперименте относительно того, как генетика и экологические факторы влияют на старение мозга. Их средний возраст составил 56 лет.

В течение 12 лет все они отвечали на различные вопросы о своей жизни, что помогало следить за их когнитивными способностями.

В конце исследования оказалось, что низкая сексуальная активность оказывала негативное влияние на состояние памяти, а высокая – наоборот положительно. Примечательно, что на старте эксперимента такой связи не было.

Если же мужчина имел эректильную дисфункцию в начале наблюдений, то исследование все же показывало стремительное ухудшение когнитивных способностей.

Увеличение или уменьшение эректильной функции и сексуального удовлетворения связано с одновременным повышением или снижением когнитивной функции. Эти ассоциации пережили поправку на демографические факторы и факторы здоровья, что говорит нам о наличии четкой связи между нашей сексуальной жизнью и нашим интеллектом,

– резюмирует соавтор исследования Рики Слейдей.