Если вы периодически ощущаете головокружение, мурашки на коже даже в жаркий день, дрожь – все это может быть симптомами обезвоживания. Оно происходит, когда ваше тело теряет больше жидкости, чем получает.

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У вас сохнет кожа

Если вы чувствуете, что в течение дня ваша кожа стала стянутой и тусклой, скорее всего, вы пили мало воды. Важно помнить, что летом нужно пить не только сладкие напитки и кофе, но и простую воду, ведь именно она лучше всего влияет на кожу.

Из-за обезвоживания у вас могут ярче проявляться мимические морщинки или темные круги под глазами. Эксперты советуют быстрый тест, чтобы проверить, не обезвожены ли вы: ущипните кожу на внешней стороне ладони. После этого она должна сразу разгладиться, а если этого не происходит – выпейте больше воды.

Тяга к сахару

Одним из неочевидных симптомов обезвоживания может быть чувство голода, особенно тяга к сахару. Если вы хотите съесть какую-то сладость сразу после того, как позанимались спортом, это может означать, что вы обезвожены.

Если вы пьете мало воды во время тренировок, организм быстрее использует гликоген, то есть накопленные углеводы, и тело желает мгновенно пополнить их запасы.

Неприятный запах изо рта

Если вы когда-нибудь задумывались, почему после пробуждения люди имеют "утреннее дыхание", то да – это происходит из-за бактерий, которые обычно с полости рта смывают вода и слюна. Ночью выработка слюны замедляется, и бактерии начинают размножаться.

Но сухость во рту в любое время будет способствовать росту бактерий, так что не забывайте выпивать воды каждый раз, когда чувствуете, что ваше горло пересыхает.



Обезвоживание может привести к размножению бактерий / Фото Pexels

Раздражительность

Ученые обнаружили, что один стакан обычной воды может существенно улучшить ваше настроение. Особенно важно не забывать о гидратации после пробуждения – именно тогда увлажнение влияет на ваше настроение больше всего.

Участники эксперимента, что обычно пили достаточно много воды, заметили, что их настоение существенно ухудшилось, когда они сократили ее потребление.

Головная боль

Недостаток воды не только снижает уровень серотонина в организме, но и может вызвать неприятную головную боль. Больше всего на уровень увлажнения реагируют мелкие кровеносные сосуды в мозге, поэтому жажда может вызвать и тупую боль, и острую мигрень.

В следующий раз, когда вы почувствуете эти симптомы, попытайтесь выпить стакан или два воды, и вы заметите, что боль начнет исчезать. Также можете попробовать добавить в рацион больше фруктов с высоким содержанием воды.