Если в вашем холодильнике все еще нет граната, поспешите приобрести этот необыкновенный фрукт. Вы и не подозревали, однако в гранате втрое больше антиоксидантов, чем в зеленом чае или даже в красном вине.

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Чем полезен гранат

Оказывается, гранат не только богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений, но и положительно влияет на здоровье сердца. В частности, он может снизить артериальное давление и уровень сахара в крови.

Гранаты содержат много полифенольных соединений, которые помогают предотвратить утолщение стенок артерий и уменьшить накопление холестерина. А благодаря растительным пигментам антоцианам и антоксантинам гранат может поддерживать ваше хорошее самочувствие.

Кроме того, начальные исследования доказали, что люди с диабетом 2-го типа, начавшие употреблять гранатовый сок, стали ощущать улучшение инсулинорезистентности. Учитывайте и то, что эти фрукты полезны и людям, стремящимся сбросить несколько лишних килограммов или просто поддерживать здоровый вес.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Благодаря высокому содержанию флавоноидов и антиоксидантов гранаты могут остановить свободные радикалы от повреждения клеток, а также защитить от рака предстательной железы, легких, толстой кишки и груди.



Гранат может укрепить иммунитет / Фото Pexels

Если вы добавите в рацион свежий гранат, вы достаточно быстро почувствуете положительные изменения в здоровье из-за высокого содержания клетчатки. Благодаря этим фруктам можно также получить суточную норму калия и витамина С.

Впрочем, гранатовый сок может не сберечь всех преимуществ свежих фруктов. При его выжимании теряется большая часть витаминов, к тому же при изготовлении сока к нему добавляют немало сахара, что делает его высококалорийным продуктом.