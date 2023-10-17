Продукт имеет несколько потенциальных преимуществ для здоровья и помогает во многих домашних и альтернативных методах лечения. О полезных свойствах меда рассказала Ким Чин – зарегистрированный диетолог из Сан-Франциско.

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Богат антиоксидантами

Мед содержит много важных биоактивных растительных соединений и антиоксидантов, таких как флавоноиды и фенольные кислоты.

Антиоксиданты помогают нейтрализовать активные формы кислорода в теле, которые могут накапливаться в клетках и наносить вред. Такое повреждение может способствовать преждевременному старению, диабету 2 типа и сердечным заболеваниям.



Полезные свойства меда / Фото Freepik

Воздействие на уровень сахара в крови

Даже несмотря на то, что мед повышает уровень сахара в крови так же, как другие виды сахара, содержащиеся в нем антиоксиданты могут помочь защитить от метаболического синдрома и диабета 2 типа.

Исследования показали, что мед может повысить уровень адипонектина – гормона, который уменьшает воспаление и улучшает регуляцию сахара в крови.

Также известно, что ежедневное потребление меда улучшает уровень сахара в крови натощак у людей с диабетом 2 типа. Впрочем, важно помнить, что мед нужно потреблять в умеренных количествах.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Улучшает здоровье сердца

Мед также может помочь предотвратить болезни сердца. Согласно обзору, он помогает снизить артериальное давление и регулировать сердцебиение.

Помогает бороться с кашлем

Кашель очень часто встречается у детей. Одно исследование показало, что мед более эффективен, чем дифенгидрамин, которым лечат симптомы кашля.

Кашель является частой проблемой для детей с инфекциями верхних дыхательных путей. Эти инфекции могут влиять на сон и качество жизни детей и родителей.

Также мед поможет детям лучше спать, однако помните, что детям до 1 года мед давать нельзя.