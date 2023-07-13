Щавель используют во множестве разнообразных рецептов, его добавляют в салаты и супы, однако он не только вкусен, но и поразит целебными свойствами.

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Чем полезен щавель

Эта зелень чрезвычайно богата различными антиоксидантами, которые защищают организм от повреждений и нейтрализуют вредные вещества. Эти соединения могут помочь избежать различных хронических заболеваний, в частности болезням сердца, диабета 2-го типа и даже рака.

Исследования показали, что красный щавель имеет наибольшее количество оксидантов, поэтому он может быть полезен в лечении болезни Альцгеймера.

Экспериментов на людях относительно действенности щавеля против раковых опухолей еще не проводилось, однако исследования на животных показали, что эта зелень может блокировать рост раковых клеток.



Щавель может помочь людям с больным сердцем / Фото Pexels

Также щавель изменяет определенные пути, связанные с агрегацией тромбоцитов, и это препятствует образованию тромбов. Кроме того, экстракт растения может расширить кровеносные сосуды, что предотвращает завышенное кровяное давление.

Для большинства людей щавель может быть очень полезным, но некоторые могут испытать от него неприятные побочные эффекты. Если у вас есть аллергии на другие растения из этого семейства, или после употребления щавеля вы чувствуете тошноту, головокружение или головную боль, попробуйте отказаться от этого продукта в своем рационе.

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Также важно отметить, что щавель богат таким растительным соединением, как оксалат, которое мешает усвоению некоторых минералов, в частности кальция.

Щавель можно употреблять как в свежем, так и в засушенном виде. Это растение улучшает детоксикацию, повышает иммунитет и помогает снизить воспаление.