Томатный сок – один из самых популярных видов овощного сока, и причина этого кроется в том, что он очень богат питательными веществами. Помидор, из которого делают сок, может совершить чудеса с вашим здоровьем.

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Чем полезен томатный сок

Советуют употреблять томатный сок людям, имеющим риски инсульта и инфракта. Исследования, в которых участвовало более 1000 мужчин, доказали, что ликопен, содержащийся в помидорах, угнетает свертываемость крови. Именно это дает столь невероятный эффект.

Кроме того, может томатный сок и снизить артериальное давление. Вы могли и не подозревать, но сок из помидоров может помочь улучшить состояние вашей кожи. Напиток богат витамином С, который известен своими антиоксидантными и антивоспалительными свойствами. Сок также может сузить поры и даже защитить от солнца.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Это происходит также благодаря веществу ликопен. Помидоры снизят риск ожогов и даже уберегут от вредного ультрафиолета. Впрочем, это не значит, что вы можете отказаться от противосолнечного крема.



Томатный сок может улучшить кожу / Фото Pexels​

Этот чудодейственный сок может даже снизить вероятность развития рака. Ликопен является самым мощным антиоксидантом среди каротиноидов и нейтрализует разрушительные свободные радикалы, прежде чем они смогут нанести вред организму.

Помните и о том, что томатный сок может улучшить состояние вашей иммунной системы и уберечь вас от многих сезонных болезней. В его состав входит немало минеральных веществ – в частности калий и натрий, способствующих нормальному функционированию тела.

Полезен томатный сок и для пищеварения – благодаря слабительному эффекту он может помочь избежать запоров и укрепить микрофлору кишечника.