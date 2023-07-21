Если в холодильнике все еще нет груш, срочно купите этот невероятный продукт, ведь они издавна используются в лечении многих болезней – в частности, воспалений, запоров и похмелья.

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Чем полезны груши

Эти необычные фрукты могут помочь людям, имеющим повышенный уровень сахара; также они помогают снизить вероятность заболевания диабетом 2-го типа. Кроме того, содержит груша и немало питательных веществ: в частности, антиоксидантов и клетчатки.

Богатая груша и витаминами С и К, а также калием. Воздействует этот фрукт также на здоровье кишечника. Ученые уверены, что может груша и снизить риски сердечных заболеваний и помочь избежать накопления "плохого" холестерина.



Груша очень полезна для кишечника / Фото Pexels​

Впрочем, обязательно учитывайте, что груша богата не только витаминами, но и углеводами. Только один плод содержит 22 грамма углеводов, а это в полтора раза больше, чем одна порция этого вещества.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Как и любой другой фрукт, грушу следует есть полностью. Старайтесь не чистить кожуру груши, ведь именно в ней содержится больше всего полезных веществ. И помните о том, чтобы тщательно мыть фрукты перед употреблением.

Но если вам не нравится вкус свежих груш, необходимые питательные вещества вы можете получить и из консервированных плодов, ведь даже у них есть достаточно много клетчатки. Но обратите внимание на сироп, в котором консервируют груши – важно, чтобы на этикетке не было надписи о добавленном сахаре. Ищите фрукты, упакованные в воде или собственном соку.

Питательными остаются сушеные груши.