Вам стоит чаще покупать свеклу, ведь этот багряный овощ не только дешевый, но и насыщенный многими необходимыми витаминами. И если вы будете иметь его в холодильнике, то легко избавитесь от усталости, головокружения и проблем с сердечно-сосудистой системой. 24 Канал рассказывает, кому полезно употреблять свеклу, а кому лучше удержаться от этого продукта.

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Чем полезна свекла

Ученые доказали, что в свекле есть немало калия, который может помочь людям, часто испытывающим усталость, онемение рук и ног, судороги и повышенное артериальное давление. Кроме того, этот минерал крайне необходим для слаженной работы сердечно-сосудистой системы и нормального кровообращения.

Также этот овощ может защищать печень и почки. Правда, пока ученые проводили исследования только на мышах. Согласно ему, свекла также может помочь в борьбе с раковыми клетками. У крыс, которые ели пищевой краситель из свеклы, количество папиллом пищевода уменьшилось на 45%.

Поможет продукт и тем людям, которые желают сбросить вес.

В 100 граммах вареного овоща всего 44 калории. Он содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. И хорошо, что свекла вкусная и запеченная, и вареная, и сырая,

– поделился повар Евгений Клопотенко.

Также овощ рекомендуют употреблять и беременным женщинам. В этом полезном корнеплоде содержится много фолиевой кислоты, необходимой для плода для роста в первом триместре. Именно эта кислота способствует здоровому развитию малыша. Поэтому врачи советуют добавить свеклу в рацион еще во время планирования беременности.



Свекла полезна при беременности / Фото Pexels

Не повредит этот овощ и пожилым людям, ведь в нем есть большое содержание йода, которое полезно в лечении заболеваний щитовидной железы и атеросклероза.

Кому не стоит есть свеклу

Врачи не называют четких противопоказаний по этому овощу, и для большинства людей он полезен и не вызывает нежелательных эффектов. Впрочем, осмотрительно его следует употреблять людям, которые болеют диабетом, ведь в корнеплоде содержится немало сахара, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом по ежедневной норме.

Навредить может свекла и людям с пониженным давлением и тем, кто подвержен диарее.

Не стоит давать этот овощ и детям до одного года. А потом сначала лучше убедиться, нет ли у малыша на него аллергии: для этого нужно дать ребенку несколько капель концентрированного сока свеклы и подождать, не возникнет ли реакция.