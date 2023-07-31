Тыквы, как и картофель и морковь, очень богаты бета-каротином и могут обеспечить дневную дозу витамина А и некоторых других очень полезных антиоксидантов.
Интересно Как отрастить длинные волосы: 9 советов с неожиданным эффектом
Чем полезна тыква
Этот невероятный овощ может защитить вас от многих микробов и поддержать репродуктивную систему, чтобы она работала правильно. Также он может оказаться полезным для сердца, лёгких и почек.
Всего одна порция тыквы может обеспечить 200% от необходимой дозы витамина А, и именно она необходима для того, чтобы иметь здоровые глаза и лучше видеть в условиях слабого освещения.
Тыква содержит много витамина А / Фото Pexels
Этот овощ способен на настоящие чудеса: он снижает вероятность определенных видов рака, в частности рака легких и простаты. В то же время, эксперты убеждены, что вы не получите такой же пользы от обычных добавок с витамином А.
И кроме бета-каротина в тыкве есть немало витаминов С, Е, фолиевой кислоты и железа. Все эти элементы помогают укрепить иммунную систему и оградить ее от микробов. Также некоторые соединения, содержащиеся в тыкве, могут ускорить заживление ран.
Также тыквы насыщены калием – об этом свидетельствует их ярко-оранжевый цвет. И это соединение очень важно для снижения артериального давления, поэтому тыкву и их семена следует добавить в рацион тех людей, которые страдают сердечными заболеваниями.
Попробовать больше тыквы стоит и тем, кто хочет контролировать свои калории или сбросить несколько килограммов. Этот продукт содержит много клетчатки и мало калорий, что означает, что они дадут вам ощущение сытости, однако не позволят набрать лишний вес.