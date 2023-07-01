Авокадо можно легко найти на полках супермаркетов, так что если вы еще не приобрели этот чрезвычайно полезный фрукт, обязательно сделайте это этим летом. Он поможет насытить организм кальцием, магнием и другими полезными элементами. 24 Канал разбирался, как этот продукт может помочь вашему здоровью.

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Чем полезно авокадо

Если вы пытаетесь похудеть, попробуйте добавить в свой рацион авокадо, ведь, несмотря на то, что этот фрукт достаточно жирный и высококалорийный, он ускоряет метаболизм и помогает улучшить пищеварение. В мякоти авокадо есть немало полезных витаминов, в частности Е, А, С, К и В.

Также этот суперфуд содержит немало клетчатки, поэтому его следует есть людям, которые испытывают проблемы с работой кишечника.

Употребление авокадо полезно для сердца, сосудов и зрения. Эти зеленые фрукты – эффективный антиоксидант, защищающий наши клетки от старения. Плоды также содержат полезные жиры, которые ускоряют обмен веществ и дают длительное ощущение сытости.

– рассказала эксперт Алексия Май.

Следует упомянуть и о том, что некоторые компоненты авокадо положительно влияют и на репродуктивную систему. Но диетологи предупреждают, что польза принесет только мякоть авокадо, а употреблять кожуру и косточку от плода может быть вредно. Эти части фрукта содержат токсин персен, который может спровоцировать тошноту и даже пищевое отравление.



Плоды авокадо полезны для сердца.

Несмотря на пользу авокадо, употреблять его следует умеренно – эксперты советуют не есть больше одного плода в день.

Как выбрать спелое авокадо

Выбирать фрукт советуют на ощупь: на спелом авокадо оставаться небольшие ямки после нажатия. Обратить внимание следует и на кожуру плода – на ней не должно быть желтых или чёрных пятен. Если же вы купили еще жесткое, недозрелое авокадо, можно оставить его на несколько дней при комнатной температуре.

Мякоть у удачно подобранного авокадо должна быть светло-зеленой и маслянистой, с легким запахом лесного ореха. Если же ваш плод горький и твердый, он еще не спел.

Не стоит употреблять авокадо людям со слабым желудком и детям младше 6 лет, ведь для них этот фрукт может оказаться слишком тяжелым.