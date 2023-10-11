Молоко люди добавляют в свой рацион уже тысячелетиями, и для его употребления существует немало мифов и противоречий. Некоторые люди не могут его пить из-за непереносимости лактозы, а для других оно очень полезно. О пяти основных причинах пить молоко рассказала врач Джиллиан Кубала.

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Насыщенное питательными веществами

Вы могли и не подозревать о том, какое же молоко действительно питательно. Всего одна порция цельного коровьего молока содержит 8 граммов белка, 8 граммов жира и 146 калорий.

Одна чашка этого напитка может обеспечить 28% суточной нормы кальция, кроме того, в молоке немало витамина D и калия, фосфора и селена. В молоке обнаруживается и немало питательных жирных кислот, в том числе и омега-3.

Молоко богато белоком

Белок необходим для многих жизненно важных функций вашего организма, в том числе роста и развития, регуляции иммунной системы и восстановления клеток. Молоко считается "полноценным белком", а это означает, что в нем есть все 9 незаменимых аминокислот, необходимых для функционирования тела и поддержания здоровья.

Полезно для костей

Вам уже точно приходилось слышать о том, что молоко очень полезно для роста и укрепления костей. Такой эффект дает из-за мощной комбинации питательных веществ – кальция, фосфора, калия и витамина K2.

Приблизительно 99% всего кальция в организме сохраняется в костях и зубах, поэтому добавление молока в ваш рацион может сделать вас более защищенными от таких заболеваний костей, как остеопороз.



Молоко помогает улучшить состояние костей и зубов / Фото Pexels

Помогает худеть

Несколько исследований показали, что молоко связано с уменьшением риска ожирения как у детей, так и у взрослых людей

Дело в том, что молоко содержит множество компонентов, которые помогают снижать вес и препятствуют его набору. В частности, из-за большого количества белка вы чувствуете себя сытыми в течение длительного времени после еды, а это может предотвратить переедание. Кроме того, в молоке содержится и линолевая кислота, которая помогает ускорять потерю веса и помогает расщеплять жиры.

Молоко очень универсальное

Добавить молоко в свой рацион очень просто, ведь оно является ингредиентом многих блюд и продуктов. Например, вы можете попробовать готовить больше смузи, ведь молоко является отличным основанием для этого напитка. Вы можете совместить его с фруктами или другой зеленью, и тогда получите еще больше пользы.

Еще один способ пить больше молока – варить овсяную кашу. Это вкусный завтрак, который даст вам не только заряд энергии в день, но и невероятное количество витаминов и питательных веществ.