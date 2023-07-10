Лето – это самое время сходить на пляж и позагорать, чтобы кожа приобрела более приятный темный оттенок. Но относиться к солнечным ваннам нужно крайне осторожно, ведь вы рискуете нанести себе серьезный вред из-за воздействия ультрафиолетового излучения.

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Солнце может быть полезным

Врачи советуют выходить на солнышко утром, когда оно еще не светит слишком ярко – тогда вы можете извлечь всю необходимую пользу, в частности витамин D, который нужен организму для поддержания иммунитета Последние исследования показали, что дефицит этого витамина может вызвать рассеянный склероз и различные аутоиммунные заболевания. Они чаще встречаются у людей, живущих на севере, где меньше солнечного света.

Помогают солнечные лучи и людям, которые страдают от бессонницы. Естественный свет помогает настроить внутренние часы и выработать правильный график сна. Особенно важно ориентироваться на солнце пожилым людям, ведь у них гораздо чаще возникают проблемы с засыпанием.



Солнце необходимо для хорошего сна ночью / Фото Pexels​

Вы могли и не подозревать, однако лучи солнца могут помочь вам похудеть. Ученые убеждены, что этот свет сжигает жировые клетки под поверхностью тканей. Кроме того, именно солнечные лучи стимулируют выработку серотонина, иначе известного как гормон счастья. Прогулка в безоблачный день может дать вам заряд энергии и вернуть покой и позитив.

Сколько времени можно быть на солнце

Время, которое вы можете провести под прямыми солнечными лучами, отличается от возраста, региона и состояния здоровья. Однако врачи сходятся на том, что если у вас светлая кожа, он не должен превышать 5 – 15 минут в день.

Если вы будете пользоваться солнцезащитным кремом, это время, конечно, увеличится. Однако в обоих случаях врачи советуют не загорать слишком много, ведь это может привести к появлению морщин, ожогов и ускорить старение. Для заживления сожженной кожи ваш организм использует лейкоциты, которые должны защищать иммунную систему. Так что вы повышаете риск многих других заболеваний.

Советуют воздержаться эксперты и от походов в солярий. Хотя это и может дать вам приятный загар, такие процедуры серьезно повышают вероятность рака кожи. Врачи рекомендуют использовать лосьоны для загара.