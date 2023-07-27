В последние десятилетия пища, которую люди добавляют в свой рацион, становится все более обработанной и нездоровой. Пищевые добавки и консерванты могут серьезно навредить организму, так что если вы хотите сбалансировать свою диету, срочно добавьте к ней больше фруктов.

Интересно Пить или не пить: что происходит с телом, когда вы употребляете комбучу

Почему нужно есть фрукты

Прежде всего, эти продукты – невероятный источник витаминов и минералов. Вы не найдете более богатой эти соединения пищи: во фруктах есть витамины А, С и Е, а также фолиевая кислота, магний, калий, цинк и фосфор. Для вашего здоровья одним из важнейших веществ является калий, и большое количество его содержится в черносливе, авокадо и бананах.

Кроме того, фрукты в вашем рационе вряд ли станут обыденностью. Они никогда не надоедят, ведь разные плоды очень сильно отличаются текстурами и вкусами. Вы можете не только есть их сразу после покупки, но и добавлять в множество блюд (и не обязательно только десерты).

Не забудьте и о клетчатке, огромное количество которой есть в этих продуктах. Именно она нужна для того, чтобы укрепить ваш кишечник и урегулировать его работу. Для того чтобы получить максимум клетчатки, добавьте в свой рацион малину, груши и яблоки.



Фрукты богаты клетчаткой и витаминами / Фото Pexels

Следует есть больше фруктов и тем людям, которые стремятся похудеть, ведь эти продукты нежирные и низкокалорийные. Вы можете есть сладкие плоды сколько угодно и не беспокоиться о калориях или лишнем весе. Впрочем, помните и об исключениях: в частности, кокосах. Они не только питательны, но и содержат немало растительных жиров.

Фрукты настолько удивительны, что даже могут уберечь вас от рака и других неприятных болезней. Фрукты содержат некоторые фитохимические вещества, которые снижают риск заболевания диабетом 2-го типа, инсультом и болезнями сердца.

Фрукты известны и низким содержанием холестерина и натрия, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Итак, если вы хотите устроить себе вкусный, но безопасный и полезный перекус, фрукты будут лучшим вариантом.

К тому же они полезны в любом виде – и в свежем, и приготовленные, и засушенные. Вы можете купить банку консервированных фруктов и даже так получите дозу витаминов и минералов. А большинство замороженных фруктов хранят огромное количество витаминов, так что вы можете насладиться любимым лакомством в любой момент.