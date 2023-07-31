Лето – лучшее время для того, чтобы добавить эти фрукты в свой рацион, ведь несмотря на маленький размер и нежную кожицу плоды персика содержат немало витаминов и необходимых организму минералов.

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Чем полезны персики

Вы могли не подозревать, однако персик может помочь вам улучшить зрение и получить свою дневную дозу антиоксиданта бета-каротина. Именно он придает этим фруктам приятную золотисто-оранжевую окраску.

При потреблении персиков ваше тело превращает соединение в витамин А, который очень важен для здоровья глаз. Он поддерживает и должную работу иммунной системы и других частей тела. Богатый фрукт и клетчаткой, поэтому только один плод может обеспечить до 9% дневной нормы этого соединения.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если же вы добавите в свой рацион больше клетчатки, сможете обезопасить себя от диабета, болезней сердца и некоторых видов рака. Следует употреблять больше персиков и людям, страдающим запорами, ведь этот плод прекрасно влияет на работу пищеварительной системы.



Персики полезны для здоровья сердца / Фото Pexels

Также персики не содержат натрия, холестерина и насыщенных жиров, а количество калорий в одном плоде не превышает 60. Более 85% персика – это вода, поэтому он подойдет и для тех, кто следит за своим весом. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, более сытны, так что вам понадобится больше времени, чтобы проголодаться.

Тем временем калий, содержащийся во фрукте, поможет вашим костям оставаться крепкими и сбалансирует уровень соли в организме.