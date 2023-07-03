О пользе тыквенных семян известно уже давно – их часто используют в народной медицине и употребляют как перекус между приемами пищи. Впрочем, в последнее время добавить этот продукт в свой рацион начали советовать и тренеры и диетологи. 24 Канал разбирался, чем же полезны тыквенные семена.

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Почему нужно есть тыквенные семена

Семена тыквы просто незаменимы для вегетарианцев – они содержат немало полезных жиров. Однако можно добавить их и в рацион с мясом, ведь там много микроэлементов, которые могут обогатить ежедневное питание.

В частности, именно из тыквенных семян вы можете получить свою суточную норму марганца, меди, магния, железа, меди и цинка. Кроме того, в нем есть витамины А и Е и много растительного белка. Вам следует есть больше тыквенных семян, если у вас есть проблемы с ногтями и кожей. Они также обладают антивирусными и противогрибковыми свойствами.



Тыквенные семена улучшают состояние кожи / Фото Pexels

Полезен этот продукт и для профилактики диабета. Мужчинам семена тыквы могут помочь в лечении простатита и улучшить фертильность. Женщинам советуют употреблять больше семян для уменьшения боли во время менструаций и смягчения симптомов менопаузы. Не вредят семена тыквы и беременным.

Помогает этот полезный продукт при лечении анемии.

Потребление тыквенных семян может быть профилактикой анемии или дополнительным способом при лечении железодефицитной анемии медикаментами, ибо если обнаружена болезнь, только едой ситуацию не исправить,

– поделился Евгений Клопотенко.

Чтобы извлечь максимальную пользу от семян тыквы, их советуют употреблять сырым. Однако не всегда их легко найти, поэтому в таком случае можно есть уже жареный или подсушенный продукт. Кроме того, сырые семена очень трудно чистить.

Но будьте внимательны, чтобы не увлечься им слишком сильно. Семена тыквы достаточно калорийны, и при чрезмерном употреблении могут даже навредить. Воздержаться от них следует людям, страдающим гастритом, язвой и повышенной кислотностью.

Идеальное количество этого продукта в сутки – от 30 до 60 граммов. Употреблять семена можно и отдельно, и добавлять в разные блюда: салаты, смузи или овсянку.