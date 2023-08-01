Рыба имеет множество преимуществ для здоровья, однако при покупке ее в магазине вам нужно быть особенно внимательными, ведь этот продукт может оказаться некачественным. На питательные свойства рыбы влияет, как ее выращивали, поймали и даже качество воды, в которой она находилась.

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Чем вредна рыба

Океаны, в которых вылавливают немало рыбы, потом оказывается на вашем обеденном столе, полны загрязняющих веществ, микропластика, ртути и тяжелых металлов. Вам может показаться, что тогда просто стоит покупать рыбу, которую выращивают на фермах, однако и здесь все не так просто.

Там рыб содержат в тесных резервуарах, наполняемых пестицидами, фекалиями, антибиотиками и химикатами. Эксперты убеждены, что рыба, выращенная в таких условиях, может повысить риск заболевания раком. В частности, те люди, которые утверждают, что часто употребляют рыбу, имеют повышенную склонность к меланоме, раку кожи.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Конечно, нельзя забывать и о полезных свойствах рыбы; в частности, именно благодаря этому продукту вы можете получить необходимую дозу жирных кислот омега-3, помогающих снизить уровень "плохого" холестерина в организме. Но эти же вещества можно получить не только из рыбы, но и из ламинарии, водорослей и других растений, произрастающих в океане.



Рыбу можно заменить водорослями / Фото Pexels

Оказывается, вместе с рыбой, богатой жирными кислотами вы также потребляете :

меркурий;

полихлорированные бифенилы;

диоксины;

элементы пестицидов;

морские вши;

нанопластиковые частицы.

Возможно, вы думали о том, чтобы заменить красное мясо, которое может быть бесполезно рыбой, однако таким образом вы не получите значительных преимуществ для организма. Впрочем, это не значит, что от рыбы нужно отказаться.

Эксперты убеждены, что лучше употреблять этот продукт не чаще трех раз в неделю. Таким образом, вы получите всю пользу и убережетесь от вредного воздействия некоторых элементов, попадающих в ваше блюдо.