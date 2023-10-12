Лимоны и вода с добавлением лимона известны как средства для похудения и поддержания иммунитета, и в небольших количествах они действительно могут помочь. Но это не панацея, так что употреблять лимонную воду нужно ответственно. О возможном вреде от нее рассказала доктор Свати Редди.

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Может привести к кариесу и эрозии эмали.

Лимоны относятся к кислым цитрусовым, так что если вы будете употреблять лимонный сок часто и чрезмерно, вы можете со временем почувствовать гиперчувствительность зубов и появление кариеса из-за кислоты в лимонах.

Для того чтобы замедлить процесс разрушения зубов, вы можете попытаться пить свои напитки через соломинку – так вы избежите прямого воздействия лимона на зубы. Также избегайте чистки зубов сразу после употребления лимонного сока и пейте вместе с ним больше воды.

Может вызвать мигрень

Вы могли об этом и не догадываться, но цитрусовые часто вызывают головные боли и мигрени. Это может происходить из-за того, что в этих фруктах содержится тирамин – это естественный моноамин, часто вызывающий головную боль. Так что если после употребления лимонов вы часто ощущаете головную боль, попробуйте уменьшить количество этих фруктов в своем рационе.

Могут возникнуть проблемы с желудком

Частое потребление цитрусовых может привести к кислотному рефлюксу, тошноте, изжоге и другим желудочно-кишечным проблемам. Если вы чувствуете какие-либо подобные симптомы, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как добавлять в повседневный рацион воду с лимоном.



Большое количество лимонного сока может привести к изжоге / Фото Pexels

Может привести к появлению язв в полости рта

Если вы будете пить избыточное количество воды с лимоном или употреблять этот фрукт в очень больших количествах, вы повышаете риск появления в вашей полости рта небольших поражений. Они незаразные, однако остаются болезненными и неприятными. Перед тем, как снова пить лимонный сок, сначала дождитесь заживления всех язв в полости рта.

Лимонная кожура может содержать различные микробы

Вы об этом не догадывались, однако кожица лимона может быть питомником большого количества микроорганизмов, которые могут привести к разнообразным опасным заболеваниям. Убедитесь, что вы выжимаете сок лимона в напиток, а не добавляете его ломтики вместе с кожурой.