Грибы – это невероятный овощ, который может обогатить ваши блюда уникальным вкусом, а для вегетарианцев станет превосходной заменой мяса. Эти продукты могут иметь разную форму, размер и вкус, но необычность грибов может сперва запутать.

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Нужно ли чистить грибы

Краткий ответ на этот вопрос, беспокоящий большое количество людей – нет. Если вы обычно делаете это, даже не тратьте время и усилия. Оказывается, в кожуре этих овощей нет ничего вредного.

Кожица грибов не настолько толстая, чтобы она испортила вкус вашего блюда и к тому же совершенно безопасна. Большинство профессиональных поваров, подающих еду в ресторанах, даже не пытаются чистить их, а просто используют после мытья и измельчения.



Кожицу грибов чистить не нужно / Фото Pexels

Вид грибов также не имеет значения: вы можете смело использовать их сразу же после покупки и мытья.

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Впрочем, некоторые считают, что кожура грибов, как и в других овощах, наиболее полезна часть, но это тоже неправда. Например, в картофеле и батате максимум питательной ценности содержится в кожуре, но в грибе наиболее полезна ножка. Именно эта часть овоща богата клетчаткой, витамином С и медью.

Между тем кожура, пусть и безопасная, не содержит питательных веществ.

Но не забудьте о том, что хоть кожуру чистить и необязательно, мыть грибы просто необходимо. Это помогает убрать всю грязь и бактерии, которые могли попасть на грибы во время их роста и транспортировки. Особенно тщательно их нужно мыть, если вы планируете употреблять их в сыром виде.