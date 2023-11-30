Двойной подбородок обычно возникает, если у вас есть избыток жира между подбородком и шеей. Очень часто люди не воспринимают второй подбородок как нечто, что можно контролировать, и некоторые думают, что он вызван чисто генетическими особенностями, возрастом и осанкой. И эксперт по красоте Джилл Теплин поделилась простым способом убрать двойной подбородок.

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Как избавиться от двойного подбородка

Вам может показаться, что второй подбородок – это серьезная проблема, для преодоления которой вам придется потратить очень много времени и денег. Впрочем, существует простая техника, которая поможет вам избавиться от лишнего подбородка, и для нее вам нужна всего минута свободного времени.

Так что вы можете делать это в машине, когда вы бегаете, когда вы идете, что угодно и сколько угодно раз в течение дня. Это укрепляет все мышцы вашей шеи и помогает избежать двойного подбородка.

– поделилась Джилл Теплин.

Для этого вам нужно приподнять язык до неба и завести его назад так сильно, как вы только можете. Удерживайте это положение и повторяйте упражнение так долго, как можете, чтобы получить лучшие результаты. Это простое упражнение напрягает и тренирует мышцы вашей шеи, поэтому она будет очень полезна в предотвращении появления второго подбородка.



Упражнения для мышц шеи очень полезны / Фото Pexels

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Это упражнение достаточно незаметно для глаз других людей, поэтому вы можете выполнять его, просто когда идете по улице. Впервые это упражнение было представлено еще в 1990-х годах, и оно стало популярным из-за того, что многие утверждали, будто оно помогает изменить линию челюсти.

Впрочем, не было проведено никаких исследований этого утверждения.