На обмен веществ человека влияет множество факторов, в частности генетика или семейный анамнез, и с ними, к сожалению, ничего нельзя сделать. Впрочем, метаболизм зависит и от вашего рациона.

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Ешьте больше зелени

Если вы едите мало шпината или капусты, подумайте о том, что именно эти овощи оказывают решающее влияние на поддержание здорового метаболизма. Это связано с тем, что в зелени есть немало магния и железа. Магний нужен для химической реакции в организме и выработки энергии, а железо помогает транспортировать кислород к клеткам.

Чтобы получить всю возможную пользу от листовой зелени, старайтесь сочетать ее с продуктами, богатыми витамином С. В частности, советуют употреблять больше помидоров, лимонов или картофеля.

Фрукты с большим количеством витамина С

Для улучшения метаболизма эксперты советуют есть больше фруктов, ведь они богаты не только клетчаткой и витаминами, но и антиоксидантами. Богатый ими рацион может быть ключевым для вашего здоровья, ведь уничтожают свободные радикалы, вредящие клетке.

Некоторые фрукты могут не только улучшить ваш обмен веществ, но и продлить общую продолжительность жизни. Лучше всего для этого подходят апельсины, грейпфруты, клубника, киви и папайя.

Чаще пейте чай

Независимо от того, любите ли вы зеленый или черный чай, он все равно поможет вам улучшить метаболизм. В этом напитке содержится немало антиоксиданта катехина, помогающего уменьшать окислительный стресс в организме.



Чай может улучшить самочувствие / Фото Pexels

Кроме того, кофеин, содержащийся во многих чаях, добавит вам энергии, позволяя вам сжигать больше калорий в течение дня. Зеленый чай, в частности, является отличным вариантом для ускорения метаболизма,

– поделилась доктор Келли.

Добавьте в еду перец чили

Если вы любите пряности, вам будет приятно узнать, что это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте добавлять в обычную пищу немного перца чили, и вы достаточно быстро заметите действие соединения капсаицина.

Это вещество может не только снять воспаление, но и улучшить работу сердца и метаболизм. Если вы едите перец чили хотя бы четыре раза в неделю, это поможет снизить риск многих болезней.