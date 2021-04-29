Хруст в коленях: почему это происходит и когда пора бить тревогу
Часто, во время движения, в коленных суставах возникает специфический звук, который мы называем хрустом. Иногда он сочетается с другими симптомами, например покраснением или отеком. Сегодня разберемся, когда обычный хруст переходит в серьезную болезнь и что с этим делать.
Источник:24 канал
Хруст в коленях связан с образованием пузырьков газа в синовиальной жидкости. Когда они лопаются, колени издают характерные звуки, которые сами по себе являются абсолютно безопасными.
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Другое дело, если звук обусловлен трением связок, хрящей, суставных поверхностей. Такой хруст может свидетельствовать о прогрессирующих заболеваниях, которые со временем приведет к разрушению сустава. Впрочем, нет смысла волноваться, если в вашем анамнезе отсутствуют травмы колена, воспалительные процессы или остеоартроз.
Когда не надо паниковать
Что делать, если хрустят колени / Фото Pexels
Среди безопасных симптомов:
- единичные щелчки в коленях;
- редкий хруст, который проявляется в обоих коленях, а также локтях, пальцах и других суставах;
- звук не сопровождается болью или дискомфортом;
В таких ситуациях вам не нужна консультация у врача или специфическое лечение. Если вы хотите заняться профилактикой, попробуйте:
- заняться спортом – это укрепит мышцы ног, в частности колени. Тренируйтесь с дополнительным весом 2 раза в неделю;
- разминайтесь перед тренировкой, чтобы избежать травм или перегрузок колен;
- регулярно занимайтесь растяжкой передних и задних мышц бедра;
- носите удобную обувь, особенно если вы много ходите;
- поддерживайте оптимальный вес. Ожирение повышает риск развития артрита коленного сустава;
- спите в правильном положении;
- если у вас офисная работа, старайтесь делать небольшие перерывы для прогулок или разминок.
Когда обратиться к врачу
Если вы подозреваете, что хруст патологический – пора обращаться к врачам. Обычно первым сигналом становится изменение звука: вместо легкого потрескивания вы можете слышать выраженный хруст (подобный звук мы слышим при разбивании яйца или прогулках по снегу в морозную погоду).
Симптомы могут меняться в зависимости от диагноза:
- вы можете воспроизводить хруст по собственному желанию;
- вы начинаете чувствовать хруст физически;
- хруст становится причиной дискомфорта: вам трудно передвигаться, колено опухает, сустав горячий на ощупь, и тому подобное.
При обнаружении этих симптомов не занимайтесь самолечением!
Как лечить колени
Что делать, если хрустят колени / Фото Unsplash
Методы лечения могут быть разные:
- медикаментозные,
- немедикаментозные,
- хирургические.
Операция проводится, если симптомы являются следствием травм колена. Лекарства применяются при воспалениях: антибиотики – при инфекционных поражениях, нестероидные противовоспалительные препараты или глюкокортикоиды – при артритах.
Если причиной хруста в колене является остеоартроз, для лечения сочетают обезболивающие препараты и хирургическое вмешательство. В случае нормальной минеральной плотности костной ткани, акцент делается на немедикаментозных методах лечения (ЛФК, массаж, плавание, физиотерапия).
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