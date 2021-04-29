Часто, во время движения, в коленных суставах возникает специфический звук, который мы называем хрустом. Иногда он сочетается с другими симптомами, например покраснением или отеком. Сегодня разберемся, когда обычный хруст переходит в серьезную болезнь и что с этим делать.

Хруст в коленях связан с образованием пузырьков газа в синовиальной жидкости. Когда они лопаются, колени издают характерные звуки, которые сами по себе являются абсолютно безопасными.

Читайте также Спорт, массаж и диета: эксперты рассказали, как устранить боль в спине и шее

Другое дело, если звук обусловлен трением связок, хрящей, суставных поверхностей. Такой хруст может свидетельствовать о прогрессирующих заболеваниях, которые со временем приведет к разрушению сустава. Впрочем, нет смысла волноваться, если в вашем анамнезе отсутствуют травмы колена, воспалительные процессы или остеоартроз.

Когда не надо паниковать



Что делать, если хрустят колени / Фото Pexels

Среди безопасных симптомов:

единичные щелчки в коленях;

редкий хруст, который проявляется в обоих коленях, а также локтях, пальцах и других суставах;

звук не сопровождается болью или дискомфортом;

В таких ситуациях вам не нужна консультация у врача или специфическое лечение. Если вы хотите заняться профилактикой, попробуйте:

заняться спортом – это укрепит мышцы ног, в частности колени. Тренируйтесь с дополнительным весом 2 раза в неделю;

– это укрепит мышцы ног, в частности колени. Тренируйтесь с дополнительным весом 2 раза в неделю; разминайтесь перед тренировкой , чтобы избежать травм или перегрузок колен;

, чтобы избежать травм или перегрузок колен; регулярно занимайтесь растяжкой передних и задних мышц бедра;

передних и задних мышц бедра; носите удобную обувь , особенно если вы много ходите;

, особенно если вы много ходите; поддерживайте оптимальный вес . Ожирение повышает риск развития артрита коленного сустава;

. Ожирение повышает риск развития артрита коленного сустава; спите в правильном положении;

если у вас офисная работа, старайтесь делать небольшие перерывы для прогулок или разминок.

Когда обратиться к врачу

Если вы подозреваете, что хруст патологический – пора обращаться к врачам. Обычно первым сигналом становится изменение звука: вместо легкого потрескивания вы можете слышать выраженный хруст (подобный звук мы слышим при разбивании яйца или прогулках по снегу в морозную погоду).

Симптомы могут меняться в зависимости от диагноза:

вы можете воспроизводить хруст по собственному желанию;

вы начинаете чувствовать хруст физически;

хруст становится причиной дискомфорта: вам трудно передвигаться, колено опухает, сустав горячий на ощупь, и тому подобное.

При обнаружении этих симптомов не занимайтесь самолечением!

Как лечить колени



Что делать, если хрустят колени / Фото Unsplash

Методы лечения могут быть разные:

медикаментозные,

немедикаментозные,

хирургические.

Операция проводится, если симптомы являются следствием травм колена. Лекарства применяются при воспалениях: антибиотики – при инфекционных поражениях, нестероидные противовоспалительные препараты или глюкокортикоиды – при артритах.

Если причиной хруста в колене является остеоартроз, для лечения сочетают обезболивающие препараты и хирургическое вмешательство. В случае нормальной минеральной плотности костной ткани, акцент делается на немедикаментозных методах лечения (ЛФК, массаж, плавание, физиотерапия).