При воспалении поджелудочной железы, диета способна снизить нагрузку на поджелудочную железу, урегулировать выделение энзимов и избежать обострений. Питание при панкреатите должно быть химически и термически нейтральным – слишком жирная пища трудно переваривается, а пища некомфортных температур, раздражает стенки желудка.

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Как есть при панкреатите

Ешьте небольшими порциями / Фото Pexels

Диета при обострении панкреатита предполагает жесткие ограничения (вплоть до голодания или внутривенного введения питательных веществ), ведь только так удастся облегчить состояние больного. Когда симптомы утихли, пациента переводят на полноценное питание. Основные рекомендации при таком питании:

Необходимо соблюдать дробное питание – 5 – 6 раз в день, есть только небольшими порциями .

. Для приготовления пищи используется только 2 техники: отваривание и запекание.

Стоит сосредоточиться на употреблении перетертых блюд.

В меню должно входить 200 граммов животного белка, количество жиров ограничивается до 50 грамм в день.

Потребление сахара не должно превышать 30 – 40 граммов в сутки.

Углеводов – не более 350 граммов в сутки.

Соль ограничивается до 3 – 5 граммов в день.

Какие продукты исключить

Пациентам показано исключить из рациона животные жиры. В день разрешается употреблять не более 25 граммов сливочного масла, также следует исключить кислые овощи и фрукты, жирные и острые блюда, выпечку. Вот полный список запрещенных продуктов:

алкоголь;

жареная и копченая пища:

сосиски, колбаса;

сало, баранина, свинина, жирная курица, утка, гусь;

фастфуд;

жирные сорта рыбы;

наваристые супы на основе мяса, рыбы, грибов;

молочные жирные продукты (творог, сметана, молоко);

консервы и соленья;

острая пища, соусы, пряности;

газированные напитки;

сладкие напитки;

сладости и выпечка;

кислые фрукты и ягоды: виноград, груши, цитрусовые, инжир, финики, гранат, киви, клюква, вишня.

овощи, содержащие большое количество клетчатки и пуринов: редька, редис, чеснок, хрен, шпинат, капуста, репчатый и зеленый лук, щавель;

кофе, какао, крепкий черный чай;

свежий хлеб;

бобовые;

орехи;

грибы;

жареные яйца.

На каких продуктах делать акцент



Что есть при воспалении поджелудочной железы / Фото Pexels

Из-за недостатка специй, диета предусматривает употребление пресных блюд. Но их разнообразие позволит продумать разнообразный рацион.

Вот, что можно употреблять на диете:

сухари (50 грамм в день);

супы на воде с добавлением круп и овощей;

нежирное отварное мясо без сухожилий: говядина, кролик, курица, индейка;

нежирная рыба, желательно – перетертая;

крупы (кроме манной и пшенной каши);

запеканки;

омлеты, приготовленные на пару (учтите, что нельзя употреблять более 1 желтка в день);

нежирные молочные продукты – творог;

овощные пюре (кабачок. картофель, цветная капуста, морковь);

печеные яблоки, детское фруктовое пюре;

желе, кисель без сахара;

слабо заваренный чай, минеральная негазированная вода, фруктовые компоты, отвар шиповника.

Когда организм восстановится, меню можно дополнить подсушенным хлебом, вегетарианскими супами, вермишелью, кисломолочными продуктами, свеклой, тыквой, фасолью, помидорами и огурцами без кожуры, макаронами, сладкими фруктами.

Сбалансированное меню



Что есть при воспалении поджелудочной железы / Фото Pexels

Первый вариант

Согласно списку разрешенных продуктов, можно приготовить немало аппетитных блюд.

Завтрак: овсянка, молотый белый сыр, рисовый пудинг. Слабо заваренный чай или отвар шиповника.

овсянка, молотый белый сыр, рисовый пудинг. Слабо заваренный чай или отвар шиповника. Второй завтрак : печеное яблоко, белковый омлет, стакан киселя.

: печеное яблоко, белковый омлет, стакан киселя. Обед: овощное пюре (можно смешать несколько видов овощей), рыбные кнели, суфле из нежирной говядины или кролика. Отвар шиповника или фруктовый компот.

овощное пюре (можно смешать несколько видов овощей), рыбные кнели, суфле из нежирной говядины или кролика. Отвар шиповника или фруктовый компот. Перекус : фруктовое желе, детское фруктовое пюре.

: фруктовое желе, детское фруктовое пюре. Ужин: овощной суп с сухарями, рисовая запеканка, мусс из курицы или индейки. Минеральная вода или фруктовый компот.

Второй вариант

Завтрак : овсяная каша на воде, творожная запеканка, слабо заваренный чай.

: овсяная каша на воде, творожная запеканка, слабо заваренный чай. Второй завтрак: натуральное яблочное пюре с некислых сортов.

натуральное яблочное пюре с некислых сортов. Обед: крем-суп из овощей, запеченная говядина, ягодный кисель.

крем-суп из овощей, запеченная говядина, ягодный кисель. Перекус: сухое печенье, морковный сок.

сухое печенье, морковный сок. Ужин: рыбные котлеты с брюссельской капустой, приготовленные на пару.

Третий вариант

Завтрак: куриные кнели с молодой фасолью под молочным соусом, слабо заваренный чай.

куриные кнели с молодой фасолью под молочным соусом, слабо заваренный чай. Второй завтрак: творожный пудинг.

творожный пудинг. Обед: вегетарианский суп с вермишелью, ломтик подсушенного хлеба, отвар шиповника.

вегетарианский суп с вермишелью, ломтик подсушенного хлеба, отвар шиповника. Перекус : омлет из 2 белков и 1 желтка, половинка очищенного помидора.

: омлет из 2 белков и 1 желтка, половинка очищенного помидора. Ужин: отварная каша и овощной сок.

Четвертый вариант