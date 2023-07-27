Вы могли этого не знать, но одним из важнейших элементов в рационе человека является йод. В организме он обеспечивает не только правильную работу щитовидной железы, но и отвечает за обмен веществ и развитие мозга.

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Почему нужно добавить в рацион йод

Йод – полезное соединение, и употреблять его нужно совсем немного. Детям от 6 до 12 лет достаточно 120 микрограмм этого соединения, а взрослым – до 150 микрограмм. Впрочем, беременные женщины и кормящие грудью нуждаются чуть ли не вдвое большей дозе – 250 микрограммов.

Это не очень большое количество элемента, но оно очень важно, ведь даже маленький дефицит может негативно повлиять на работу вашего мозга. А недостаток йода в организме будущей матери может повлечь задержку умственного развития у плода.

Йододефицит у детей может привести к быстрой усталости, сложностям с концентрацией внимания и проблемам с анализом и запоминанием информации. Младенцам йод необходим для нормального развития когнитивных способностей.

Если вы чувствуете, что ваша производительность сильно упала и вы уже не можете думать так быстро, как прежде, это может означать недостаток йода в организме. Самый простой способ это исправить – заменить обычную соль на йодированную.

Во многих странах мира люди преимущественно используют именно ее, однако в Украине массово используют каменную и даже не задумываются о возможных последствиях для здоровья.



Йодированная соль полезна для здоровья / Фото Pexels

Согласно статистике, в Украине взрослые потребляют только 40 – 80 микрограмм йода в сутки, а это вдвое меньше необходимого количества. Впрочем, если вы будете употреблять йодированную соль вместо обычной, вы сможете легко покрыть суточную норму, ведь достаточно всего четверти чайной ложки в день.

Не забывайте и о других продуктах, богатых йодом: морская рыба, яйца, молочные продукты и грецкие орехи. Поддержать необходимое количество вещества в организме поможет и регулярное употребление фруктов и овощей.