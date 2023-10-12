Пищевое отравление может произойти с каждым, и первое, чего вы хотите в этом случае, так это получить облегчение. Чтобы уменьшить основные симптомы отравления, а именно рвоту, диарею и расстройство желудка, попробуйте употреблять конкретные продукты. Что именно нужно есть, рассказал врач Кевин Мартинез.

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Пейте много воды

Вы могли об этом не задумываться, однако потребление большого количества жидкости решающее, когда ваш организм пытается справиться с последствиями пищевого отравления.

Рвота и диарея, часто сопровождающие пищевые отравления, могут привести к обезвоживанию, поэтому попробуйте пить воду маленькими глотками или сосать кубики льда.

Также можно пить газированные напитки без кофеина и чай без кофеина. Попытайтесь добавить в свой рацион также куриный или овощной бульон.

Ешьте мягкую пищу

Как только вы почувствуете, что можете есть пищу, попробуйте употреблять продукты, которые будут щадящими для желудочно-кашечного тракта. Соблюдайте мягкую диету и следите за тем, чтобы в продуктах был низкий уровень клетчатки и жира – это поможет желудку переваривать продукты.



После отравления нельзя есть жирную пищу / Фото Pexels

В частности, после пищевого отравления вы можете добавить в свой рацион:

бананы;

крупу;

мед;

желе;

овсяные хлопья;

рис;

яблочное пюре;

тосты.

Попробуйте природные средства

Одно из лучших средств, которое может помочь вам справиться с тошнотой – это имбирный чай. Попытайтесь пить его как можно чаще, и вы довольно быстро заметите, что ваш желудок успокаивается.

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Еще один совет, который дают эксперты – не чистите зубы сразу после рвоты. Это может показаться странным и неприятным, однако дело в том, что желудочная кислота, выделяющаяся во время тошноты, может повредить зубную эмаль, а чистка зубов только усугубит этот эффект.

Вместо этого лучше прополощите рот смесью воды и пищевой соды.