Если вы любите выпить чашку кофе после пробуждения или по дороге на работу – это значит, что вы уже на пути к похудению. Оказывается, этот напиток содержит не только немало антиоксидантов, но и помогает терять вес. О том, чем именно полезен кофе, рассказала эксперт по питанию Оливия Тарантино.

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Как кофе помогает худеть

Кофе может помочь не только повысить ваш уровень энергии, а также быть отличным напитком для тех людей, которые сидят на диете. Одно исследование, опубликованное в 2023 году, действительно показало, что кофе поможет людям похудеть

Целью недавнего исследования было определить, может ли кофе повлечь за собой увеличение веса. Участники эксперимента употребляли кофеин в разных вариациях – с сахаром, сливками, в немолочных кофейных продуктах и т.д.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

И хорошая новость заключается в том, что если вы будете пить каждый день на одну чашу несладкого кофе больше, это точно поможет вам в похудении. Впрочем, вам следует соблюдать осторожность, ведь добавление к напитку даже одной чайной ложки сахара может наоборот привести к увеличению веса в течение четырехлетнего срока.



Кофе может помочь худеть / Фото Pexels

Итак, если вы измените способ, которым вы пьете кофе и откажетесь от добавления сладостей к нему, а увеличите объем чашки, это может привести к положительным изменениям в вашем весе. Вы также можете добавлять к нарою сливки или молоко – исследование показало, что это не приводит к увеличению веса.