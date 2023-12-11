Вам уже точно приходилось слышать, что употребление достаточного количества жидкости играет ключевую роль в хорошем самочувствии и здоровье. Поэтому диетолог и врач Кэролайн Томассон поделилась списком напитков, которые могут помочь вам поддерживать хорошее самочувствие и прожить дольше.

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Зеленый чай

Если вы хотите обеспечить себе защиту от некоторых хронических заболеваний, тогда вам нужно употреблять как можно больше антиоксидантов. А именно этими питательными веществами чрезвычайно богат зеленый чай – он поможет нейтрализовать свободные радикалы, которые могут вредить клетки и ДНК.

Кроме того, этот сорт чая может помочь защититься и от некоторых болезней сердца и даже рака. Полезно употреблять напиток и поддерживать долголетие, ведь в чае содержится соединение, связанное со снижением воспаления и антиоксидантной активностью.

Кофе

Да, если вы любите выпить чашку кофе утром, вы оказываете некоторую услугу своему организму. Конечно, употребление кофе также может иметь определенные изъяны для вашего здоровья, но хватает в нем и преимуществ. В частности, напиток наполнен полифенолами, антиоксидантами и другими разнообразными соединениями, связанными со здоровьем мозга и сердца.

Кроме того, одно из недавних исследований 2022 показало, что потребление кофе приводит к уменьшению смертности от всех причин. Другими словами, чем больше кофе выпил человек во время исследования, тем меньший риск смерти он имел.



Кофе очень полезен для здоровья / Фото Pexels

Но кардиологи советуют употреблять не более 3 чашек кофе в день – именно такое количество может принести пользу здоровью вашего сердца.

Сливовый сок

Если вы хотите достичь длительной и здоровой жизни, здоровье кишечника здесь является очень важным фактором. И существует один напиток, известный тем, что помогает улучшить работу этого органа – это сливовый сок.

Стакан черносливового сока дает вам здоровую дозу клетчатки. Клетчатка невероятно важна для долголетия, поскольку она помогает вам поддерживать хорошее здоровье кишечника, улучшая последовательность и частоту дефекации,

– поделилась диетолог Эми Горин.

Кроме того, регулярное потребление клетчатки также может поддерживать более долгую жизнь и снижать риск заболевания хроническими сердечными заболеваниями и диабетом.

Вода

Нет ничего лучше для вашего организма, чем самая обычная вода. Именно она помогает выводить шлаки и токсины из организма и необходима практически всем органам для нормального функционирования.

Но если вам не нравится вкус обычной воды, вы можете добавлять в нее немного лимонного сока или свежих фруктов – так напиток станет вкуснее и вы получите дополнительные питательные вещества.

Свекольный сок

Вряд ли свекольный сок есть в списке напитков, которые вы потребляете регулярно, а зря. В этом напитке есть удивительно много оксида азота, который связан со снижением высокого кровяного давления и улучшением кровообращения.

Кроме того, свекольный сок также чрезвычайно богат антиоксидантами и витаминами и минералами, поэтому это поможет защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что пожилые люди, которые занимались физическими упражнениями и пили свекольный сок, показали улучшение кровотока в мозг.