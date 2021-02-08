Йогурт до сих пор считается спорным продуктом. С одной стороны, он является основой здоровых диет и отличается положительным влиянием на здоровье кишечника. С другой – содержит немало сахаров и жиров. Решили разобраться, как на самом деле работает йогурт и стоит добавлять его в ежедневный рацион?

Йогурт – это популярный кисломолочный продукт, изготовленный путем сквашивания, с возможным дополнительным использованием других культур. Калорийность и полезные свойства йогурта меняется в зависимости от его состава.

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Самым полезным является натуральный продукт. Поэтому, выбирая йогурт для ежедневного перекуса, следует обратить внимание на состав и калорийность. Помните, что чем меньше ингредиентов в продукте – тем он полезнее.

Сегодня мы поговорим именно об натуральном йогурте. Считается, что его регулярное употребление может привести к перечисленным ниже результатам.

Йогурт помогает похудеть



Йогурт регулирует вес / Фото Unsplash

По мнению врача Моргин Клэр, регулярный прием молочнокислых бактерий Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus положительно влияет на регулирование веса и работу желудочно-кишечного тракта:

Ежедневное употребление йогурта может обеспечить вам здоровый, сытный и сбалансированный перекус, что поможет достичь оптимального веса.

Ваш кишечник будет здоровым

Если вы ведете здоровый образ жизни, то неоднократно интересовались тем, как защитить желудок и усвоить как можно больше полезных веществ из пищи. Скорее всего, для вас важно, чтобы кишечник работал бесперебойно, не вызывал дискомфорта и не влиял на работу всего организма. И один из продуктов, который может справиться с этой задачей – это йогурт.

Мелисса Шустер, доктор медицины и владелица Schuster Nutrition утверждает, что пробиотики – полезные бактерии, которые используются для изготовления йогурта – помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, что важно для переваривания клетчатки и синтеза витаминов. Кроме этого, здоровый микробиом кишечника может снизить риск воспалительных процессов в желудке.

Вы улучшите состояние костей

Молочные продукты, включая йогурт, являются прекрасными источниками кальция, который является основным минералом для строения костей. Эксперт по здравоохранению Эмбер О'Брайен убеждена, что йогурт полезен для тех, кто страдает остеопорозом.

У вас улучшится настроение



Йогурт помогает бороться со стрессом / Фото Unsplash Чтобы снизить уровень стресса, вызванный пандемией, работой, проблемами с финансами или другими трудностями, важно фокусироваться на приятных вещах. Существуют классические способы улучшить свое настроение, среди которых – тренировка, больше сна или волонтерство. В этот перечень входит и вкусная еда, в частности йогурт. Пробиотики, входящие в йогурт стимулируют выработку серотонина. Эксперты отмечают, что регулярное употребление натурального продукта помогает победить стресс, поднять настроение, стабилизировать нервную систему и уменьшить тревожность. Вы укрепите иммунную систему Диетолог Меган Берд добавляет, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, улучшают здоровье кишечника. Именно это, в свою очередь, приводит к укреплению иммунитета. Впрочем, следует учесть, что люди с ослабленной иммунной системой, включая тех, кто недавно перенес трансплантацию органов, а также люди с диагнозом ВИЧ или СПИД, могут плохо переносить йогурт, из-за содержания специфических бактерий. Вы можете превысить дневную норму сахара



Йогурт содержит скрытый сахар / Фото Unsplash

Одним из минусов магазинных йогуртов является сахар. Чтобы минимизировать потребление скрытых сахаров, стоит покупать натуральный йогурт и самостоятельно добавлять к нему фрукты и специи.

У вас могут обнаружиться заболевания желудка

Если у вас непереносимость лактозы, вам следует избегать йогурта, изготовленного на основе молока. Но вы все же можете подыскать для себя безлактозную альтернативу.

Также йогурт может способствовать развитию синдрома избыточного бактериального роста. Этой мыслью поделилась врач Мелани Келлер. Она считает, что чрезмерное количество пробиотиков, сахара и их заменителей, могут стать прекрасной пищей для бактерий и спровоцировать их рост.