Овсянка – невероятно питательная пища, наполненная важными витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, в сравнении с другими кашами, она содержит много клетчатки и белка. Сможет ли это уникальное сочетание компонентов повлиять на наше здоровье, если употреблять овсянку каждый день? Рассказываем!

Источник: Чемпионат

Один из главных принципов здорового питания – сбалансированный завтрак. То, что мы потребляем утром должно обеспечивать организм энергией и дарить ощущение сытости. И лучше всего для этого подходят медленные углеводы.

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Овсяная каша содержит 20% дневной нормы белка и клетчатки. Учитывая этот факт, хорватская блогерша Ивона Павичич решила провести эксперимент и завтракать исключительно овсянкой. Рассказываем к каким выводам она пришла через 2 недели эксперимента.



Что случится с организмом, если завтракать только овсянкой / Фото Pexels

Овсянка помогает избавиться от тяги к сладкому

К эксперименту Ивона считала себя фанаткой десертов: она не могла представить начало своего рабочего дня без дозы сахара. Однако прилив сил и улучшенное настроение, вызванное сладостями, демонстрировало временный эффект и в долгосрочной перспективе – провоцировало выработку привычки от сахара.

Поэтому, изменяя питание, Ивона решила, что ее завтрак должен быть красивым, здоровым и хоть немного сладким. Выбор блогерши остановился на овсяной каше. Таким образом она не только решила перестраивать свой рацион, но и начала регулировать уровень сахара в крови без резких перепадов инсулина. Через 2 месяца завтраков овсянкой девушка перестала злоупотреблять сладостями в течение дня.

Каши быстрого приготовления – не полезно

После того как Ивона определилась с утренней едой, остался еще один вопрос: какой вид овсяных хлопьев полезнее? Овсяные хлопья забирают больше времени на приготовление, при этом магазинные крупы предусматривают быстрое запаривание с помощью кипятка. Тем не менее блогерша все же выбрала первый вариант. В натуральную кашу она решила не добавлять сахар и заменить его ягодами, фруктами и корицей.

Выбирая кашу, обратите внимание на состав: в ней должны быть только овсяные хлопья, без ароматизаторов, подсластителей, соли и других добавок. Дольше и лучше сохраняются хлопья в герметичной непрозрачной упаковке. Хорошие овсяные хлопья имеют белый или кремово-желтый оттенок, у них нет большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей.

Овсянка на завтрак способствует нормальному обмену веществ



Овсянка заряжает энергией / Фото Pexels

Уже через несколько дней после начала эксперимента Ивона стала чувствовать себя энергичной и более сытой течение первой половины дня.

Я отказалась от шоколадных хлопьев, пончиков, круассанов, сладких коктейлей и начала завтракать правильно. Поэтому я действительно чувствовала себя сытой до обеда. После овсянки мне больше не нужно было перекусывать чем-нибудь до следующего приема пищи.

Девушка рассказывает, что ее обмен веществ буквально ожил и через несколько недель она начала худеть. Конечно, эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня, а не только на завтрак. Результат того стоил: Ивона сбросила 3 ​​килограмма за 2 месяца.

На что еще обратить внимание



Овсянка на завтрак улучшает пищеварение / Фото Pexels

Полезные вещества и низкая калорийность

Аналогичный эксперимент будет полезным многим из нас. И доказательством этого является также состав овсяной каши. Половина стакана хлопьев (78 граммов) содержит

Марганец: 191% от суточной нормы;

Фосфор: 41% от суточной нормы;

Магний: 34% от суточной нормы;

Медь: 24% от суточной нормы;

Железо: 20% суточной нормы;

Цинк: 20% суточной нормы;

Фолиевая кислота 11% от суточной нормы;

Витамин B1 (тиамин): 39% от суточной нормы;

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 10% от суточной нормы;

Кальций, калий, витамин B6 (пиридоксин) и витамина B3 (ниацин).

При таком невероятном составе, одна порция овсянки – это лишь 303 калорий!

Снижение уровня холестерина

Овсянка содержит бета-глюкан – разновидности растворимой клетчатки. Он частично растворяется в воде и образует густой гелеобразный раствор в кишечнике. Его регулярное употребление:

снижает уровень липопротеинов низкой плотности и общего уровня холестерина,

снижает уровень сахара в крови,

увеличивает рост полезных бактерий в пищеварительном тракте.

Устранение запоров

Исследования показывают, что овсяные отруби помогают облегчить запор у пожилых людей. Еще один эксперимент обнаружил, что 30-летние пациенты, которые употребляли пищу с содержанием овсяных отрубей в течение 12 недель перестали жаловаться на проблемы желудочно-кишечного тракта. Даже больше – 59% этих пациентов смогли прекратить прием слабительных препаратов после 3-месячного исследования.

Поэтому ежедневное употребление овсяной каши – лучшее решение. Для того чтобы полезный продукт не надоел за короткое время – попробуйте разные вариации приготовления блюда.