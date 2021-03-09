Классический хрустящий перекус наносит больше вреда, чем вы можете подумать. Сегодня разберемся в основных недостатках чипсов, а также в вопросе, как на ваш организм влияет частое употребление прожаренных слайсов картофеля.

Когда вы думаете о доступном перекусе, быстрой еде для вечеринки с друзьями или блюде, которое дополнит просмотр любимого шоу, существует большая вероятность, что ваш выбор падет на картофельные чипсы. Они вкусные, хрустящие и нравятся всем. Кроме того, за один раз очень легко съесть целую пачку чипсов с любимым вкусом.

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Это действительно быстрая, доступная и комфортная еда, которая будет целесообразной в ​​любой ситуации. Но задумывались ли вы хотя бы на секунду, что происходит с вашим организмом, когда вы едите картофельные чипсы? Особенно, если вы делаете это каждые выходные.

Вы набираете вес



Употребление чипсов приводит к ожирению / Фото Unsplash

Регулярное употребление чипсов приводит к резкому увеличению веса. Исследователи обнаружили взаимосвязь между потреблением избытка соли и доминированием жирной пищи в рационе. То есть, чем чаще вы едите соленые чипсы, тем выше риск, что после них вам захочется другой вредной пищи. Именно такое пищевое поведение приводит к набору килограммов и даже ожирению.

Это подтверждает и Гарвардское исследования. Участники, которые добавили картофельные чипсы в свой ежедневный рацион набирали больше веса, чем те, кто отказался от их употребления. Поэтому учтите это, когда откроете пачку хрустящего перекуса.

У вас развивается зависимость

Вы когда-нибудь сталкивались с бездумным поеданием картофельных чипсов? Обычно такой процесс занимает несколько минут, а когда вы смотрите в пачку, обнаруживаете, что там не осталось ничего, кроме крошек. Вы понимаете, что этой пачки недостаточно и в следующий раз, вероятно, купите порцию побольше.

На самом деле это распространенное явление. И даже существует научное объяснение, почему нам всегда хочется больше.

По результатам одного исследования, участники связывали громкий хруст снеков со свежестью продуктов. Получая этот сигнал, мозг обозначал чипсы "особенно желанной пищей", что и приводит к повышению аппетита при получении хрустящих перекусов.

Другие исследования, опубликованные в журнале Appetite, показали, что участники, которые употребляли чипсы в наушниках (что блокировало хруст), наедались меньшей порцией по сравнению с теми, чей мозг считывал сигнал о свежести.

Поэтому будьте осторожны, когда в следующий раз решите купить себе большую пачку чипсов.

Вы получаете больше пустых калорий



В чипсах высокое содержание натрия / Фото Unsplash

Когда вы посмотрите на состав стандартного пакетика картофельных чипсов, вы увидите, что они включают много калорий, жира и натрия. При этом в них отсутствуют другие полезные вещества.

Вы не получаете от чипсов ничего полезного.

Когда вы употребляете продукты, которым не хватает реальной пищевой ценности, вы съедаете больше и получаете сытость только на короткое время. Поэтому попробуйте заменить чипсы на овощи. Это не только наполнит ваш организм полезными витаминами, но и позволят дольше чувствовать себя сытым.

У вас повышается артериальное давление

Употребляйте чипсы в сочетании с хумусом и гуакамоле / Фото Unsplash Высокие дозы натрия связаны с повышенным риском развития артериальной гипертензии. Если вы регулярно выбираете соленые перекусы, такие как картофельные чипсы, со временем у вас могут проявиться симптомы высокого давления, в частности головная боль, боль в области сердца, учащенное сердцебиение и ощущение удушья. Если вам кажется, что это миф – ознакомьтесь с исследованиями. Они утверждают, что существует связь между употреблением картофельных чипсов и повышенным уровнем сердечных заболеваний. Поэтому, если вы хотите защитить сердечно-сосудистую систему (как свою, так и своих близких), спрячьте пакетик с картофельными чипсами можно дальше. У вас повышается риск возникновения рака Это кажется невероятным, но согласно данным Американского онкологического общества, картофельные чипсы содержат соединение акриламид, которое производится в продуктах с высоким крахмалом при жарке. Есть исследования, которые связывают это соединение с раком. Риск потенциальный, но все же существует, тем более, если есть чипсы каждый день. Как часто можно есть чипсы



Ищите полезные альтернативы / Фото Unsplash

Размер порции для большинства картофельных чипсов составляет примерно 18 слайсов. По мнению диетологини Рейчел Хартли, вы можете есть чипсы хоть каждый день, но важно делать это умеренно:

Вместо того чтобы беспокоиться о том, как часто вы едите картофельные чипсы, подумайте, как вы можете есть их более осознанно. Например, наслаждайтесь ими в сочетании с другой пищей – гуакамоле или хумусом.

Если же вы совсем не представляете своей жизни без перекусов – используйте полезную альтернативу: попкорн, орехи и фруктовые чипсы с низким уровнем натрия.