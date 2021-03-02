Отказ от молочных продуктов имеет ряд преимуществ и недостатков для организма. У вас улучшится состояние кожи и пройдет вздутие живота, однако в то же время в организме хуже усваиваются питательные вещества, что может привести к ухудшению иммунитета.

Думаете об отказе от молока и сыра? Учтите, что большинство диетологов не рекомендуют отказываться от целой группы продуктов без веских причин, например аллергии. Каждая группа обеспечивает нас уникальными жизненно важными питательными веществами, которые насыщают организм энергией и помогают ему лучше выполнять свои функции.

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Однако если вы все же решились на отказ, ознакомьтесь с потенциальными реакциями организма. Подробнее о них рассказала Фрида Хардж-Вестман, диетологиня оздоровительного приложения Lifesum.

Меньше головной боли



Ферментированный сыр провоцирует мигрень / Фото Pexels

Головная боль может возникать из-за тирамина, который содержится в ферментированных сырах. Если вы из тех, кто не представляет жизни без сыра, а в течение дня вас тревожит мигрень, вероятно, причина именно в реакции на этот алкалоид.

Но есть и обратная сторона:

Молочные продукты содержат важный витамин В2, дефицит которого также связан с возникновением мигрени. Если вы решили отказаться от молочных продуктов, убедитесь, что у вас не возникнет дефицита В2. Для этого добавьте в свой рацион грибы, миндаль и шпинат.

Исчезнет вздутие живота

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, 65% населения мира имеет проблемы с перевариванием молока.

Это связано с нехваткой лактазы – фермента, необходимого для правильного усвоения коровьего молока. Если вы исключаете молочные продукты из своего рациона, то можете обнаружить, что ваше пищеварение улучшается, а постоянное вздутие живота постепенно проходит.

Отказ может ухудшить состояние кишечника



Пробиотики необходимы для нормального функционирования ЖКТ / Фото Pexels

Улучшенное пищеварения – это один фактор, но он не гарантирует абсолютного восстановления желудочно-кишечного тракта.

Пищеварительный тракт содержит много видов бактерий, среди них как хорошие, так и вредные. Сокращая употребление молочных продуктов, в частности греческого йогурта и кефира, мы лишаем себя источников пробиотиков, которые улучшают состояние кишечника. Поэтому, если вы хотите полностью отменять употребление молочных продуктов, замените йогурт на безлактозный, который все еще содержит активные культуры. Если вы исключаете и этот вариант – подумайте о приеме пробиотических таблеток.

Потенциальный дефицит питательных веществ

Без молочных продуктов трудно выдержать баланс жиров, белков и углеводов и продумать рацион так, чтобы вы всегда получали как можно больше разной пищи.

Белок необходим для наращивания мышц и помогает вашим органам и костям нормально функционировать – объясняет эксперт, – Конечно, это не катастрофа, поскольку другие пищевые продукты могут обеспечить суточную норму белка. Но тогда вам стоит позаботиться, чтобы в ваш рацион входили такие продукты, как киноа и миндаль

Кроме этого молочные продукты богаты кальцием и витамином D, поэтому, если вы решите исключить эту группу из своего рациона, вам следует убедиться, что у вас не возникнет дефицита питательных веществ.

Обязательно ешьте жирную рыбу, например сардины, она является хорошим источником кальция, а также перейдите на растительное молоко, обогащенное витамином D и кальцием.

Ослабление иммунной системы

С отказом от молочных продуктов наступает ослабление иммунитета. По мнению Фриды, такая реакция обусловлена ​​недостатком витамина B12, который обычно содержится в молочных продуктах и помогает регулировать иммунную систему.

Если вам не хватает В12, вы можете столкнуться со слабостью, быстрой утомляемостью и сонливостью. Поэтому, отказываться от молока, добавьте в рацион другие продукты, богатые этим витамином или проконсультируйтесь с врачом насчет приема добавок.

Улучшится состояние кожи



Польза отказа от молочных продуктов / Фото Pexels

Вы могли слышать о том, что исключение молочных продуктов может улучшить состояние вашей кожи.

Коровье молоко содержит гормоны, которые вступают в реакцию с человеческими гормонами. Этот процесс активизирует усиленное выработку кожного сала на поверхности кожи, что приводит к закупориванию пор. Но помните, что для поддержания здоровой кожи все равно необходима сбалансированная диета с достаточным количеством питательных веществ.

У вас появится больше сил и энергии

Когда вы употребляете молочные продукты, легко злоупотреблять сливочным маслом, сыром, пиццей и мороженым.

С отказом от молочных продуктов приходят новые привычки. Уже через несколько дней, вы научитесь тщательно продумывать пищу, которую планируете есть. Для борьбы с нехваткой кальция в вашем рационе появится шпинат, капуста и белая фасоль. Чтобы восполнить потребность в 12, вы будете употреблять рыбу и печень. Ваш рацион будет наполнен большим количеством питательных веществ, что положительно повлияет на вашу активность.

У вас восстановится эмоциональная стабильность



Вам придется отказаться от фаст-фуда / Фото Pexels

Из-за большого количества гормонов, таких как эстроген и прогестерон, содержащиеся в коровьем молоке, ваше тело реагирует на молочные продукты резкими перепадами настроения.

Этот симптом проходит, если вы исключаете из рациона молочные продукты.

Вас ждет сидром отмены

Если ваше тело привыкло потреблять молочные продукты, следует ожидать, что у вас могут возникнуть симптомы абстиненции. В течение нескольких дней вы будете более усталыми чем обычно и даже столкнётесь с бессонницей.

Однако уже через несколько недель негативные последствия пройдут, тело – привыкнет к новому режиму питания, а вам, возможно, больше никогда не захочется добавлять к кофе немного молока.