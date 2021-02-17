Кариес – распространенная стоматологическая проблема, которую обычно решают с помощью простой пломбы. Однако, если оставить новообразованное отверстие без лечения, это может привести к дальнейшему разрушению зуба и дальнейшим осложнениям, которые трудно поддаются лечению.

Кариес - это отверстия, которые развиваются в вашем зубе из-за влияния вредных бактерий. Образование последних провоцирует кислота, которая поступает в ротовую полость вместе со сладкой или кислой пищей. Это деминерализирует зубную эмаль, делая ее слабой и подверженной разрушению.

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Кстати, люди с чрезмерной сухостью во рту или дефицитом фтора более склонны к развитию кариеса.

Что говорят исследования: Около 92% людей в возрасте от 20 до 64 лет имеют дырки в зубах. 26% из них оставляют их без лечения.

Среди симптомов кариеса выделяют:

Боль.

Неприятный запах изо рта.

Воспаление десен вокруг зуба.

Белые или коричневые пятна на зубе.

Видимое отверстие.



Кариес может привести к серьёзным осложнениям / Фото Pexels

Что происходит, пока вы игнорируете проблему

Дыра в зубе не проходит сама по себе. Если оставить ее без лечения, она продолжит расти и провоцировать дальнейшее разрушение зуба.

В процессе формирования кариеса, ваша эмаль только начинает ослабляться. Это вызвано скоплением налета на зубе. На этом этапе вы еще можете предотвратить осложнения и не допустить образования дыры. Сначала кариес атакует вашу эмаль. На этом этапе большинство людей не испытывают боли или повышенной чувствительности. Выявить разрушения зубов можно при тщательном домашнем или стоматологическом осмотре зубов. Если кариес не пролечился на предыдущем этапе, эмаль распадается, а заболевание распространяется на среднюю ткань зуба, которую называют дентином. Далее кариес распространяется на внутренний слой зуба, где затрагивает пульпу и нервы. Зараженная пульпа может вызвать образование абсцесса – болезненного процесса, который способен повысить температуру тела. На этом этапе ваш стоматолог может попытаться спасти ваш зуб, прочистив нервы. Но при слишком позднем обращении к стоматологу все завершается удалением зуба.

Если оставить кариес без лечения, он может вызвать более серьезные осложнения. В очень редких случаях, если инфекция не лечится должным образом, она может распространиться на мозг и привести к летальному исходу.

Как долго можно оставлять кариес без лечения