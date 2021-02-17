Что на самом деле случится с зубами, если игнорировать кариес
Кариес – распространенная стоматологическая проблема, которую обычно решают с помощью простой пломбы. Однако, если оставить новообразованное отверстие без лечения, это может привести к дальнейшему разрушению зуба и дальнейшим осложнениям, которые трудно поддаются лечению.
Источник:Insider
Кариес - это отверстия, которые развиваются в вашем зубе из-за влияния вредных бактерий. Образование последних провоцирует кислота, которая поступает в ротовую полость вместе со сладкой или кислой пищей. Это деминерализирует зубную эмаль, делая ее слабой и подверженной разрушению.
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Кстати, люди с чрезмерной сухостью во рту или дефицитом фтора более склонны к развитию кариеса.
Среди симптомов кариеса выделяют:
- Боль.
- Неприятный запах изо рта.
- Воспаление десен вокруг зуба.
- Белые или коричневые пятна на зубе.
- Видимое отверстие.
Кариес может привести к серьёзным осложнениям / Фото Pexels
Что происходит, пока вы игнорируете проблему
Дыра в зубе не проходит сама по себе. Если оставить ее без лечения, она продолжит расти и провоцировать дальнейшее разрушение зуба.
- В процессе формирования кариеса, ваша эмаль только начинает ослабляться. Это вызвано скоплением налета на зубе. На этом этапе вы еще можете предотвратить осложнения и не допустить образования дыры.
- Сначала кариес атакует вашу эмаль. На этом этапе большинство людей не испытывают боли или повышенной чувствительности. Выявить разрушения зубов можно при тщательном домашнем или стоматологическом осмотре зубов.
- Если кариес не пролечился на предыдущем этапе, эмаль распадается, а заболевание распространяется на среднюю ткань зуба, которую называют дентином.
- Далее кариес распространяется на внутренний слой зуба, где затрагивает пульпу и нервы.
- Зараженная пульпа может вызвать образование абсцесса – болезненного процесса, который способен повысить температуру тела. На этом этапе ваш стоматолог может попытаться спасти ваш зуб, прочистив нервы. Но при слишком позднем обращении к стоматологу все завершается удалением зуба.
Если оставить кариес без лечения, он может вызвать более серьезные осложнения. В очень редких случаях, если инфекция не лечится должным образом, она может распространиться на мозг и привести к летальному исходу.
Как долго можно оставлять кариес без лечения
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