Следовательно, даже незначительные, на первый взгляд, дозы, могут наносить вред организму и вызывать зависимость.

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Что произойдет, если пить пиво каждый день

Как бы сильно ярые любители пива не пытались оправдать употребление напитка полезными элементами, вредный состав нивелирует все возможное положительное действие и изрядно бьет по вашему здоровью. Вред телу наносят сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол. Приводят эти составляющие не только к опьянению, которое часто называют расслаблением, но и к алкоголизму.

При регулярном употреблении напитка растет чувство тревоги, появляется тремор рук, апатия, агрессия, замедляется реакция. Кобальт, который также добавляют в пиво производители, приводит к сердечной недостаточности, которая развивается вне зависимости от возраста.



Чем вредно пиво / Фото Pexels

Вреда нанесут и фитогормоны, у мужчин увеличивается живот, растет грудь, мышцы теряют тонус, процесс старения ускоряется, сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается, а вместе со всем и снижается либидо.

Любопытно! Приводит к проблемам с весом не столько употребление пива, сколько его влияние на организм. Углекислый газ и дрожжи при попадании внутрь расширяют желудок, а спирт раздражает рецепторы пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому нам всегда хочется есть много закусок.

Женщин также ожидает ряд негативных изменений: кожа приобретает тусклый землистый оттенок, на лице виднеются капилляры, голос грубеет, возникают нарушения менструального цикла, снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка. Женщины, страдающие алкоголизмом, имеют высокие риски развития рака молочной железы.

Может ли пиво принести пользу

Если употреблять напиток редко, можно извлечь пользу от него. В частности, светлое пиво: