Согласно запросу отличаются и методы "омоложения". Однако существует один, гарантирующий хорошее самочувствие и вид даже в старости.

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Как защитить память и эмоциональное здоровье

После достижения среднего возраста вашей памяти и умственной деятельности требуется поддержка. Заодно позаботиться стоит и об эмоциональном состоянии, чтобы держать себя в хорошей психологической форме. Зависят эти системы от общего состояния нашего тела.

Начинать утро с легкой разминки, до работы или в магазин прогуляться пешком, устроить себе вечернюю прогулку, а выходные провести за любимым активным делом или на природе – все это хорошие методы заботы о теле, которое не заставит ждать результата. Легкими упражнениями также можно разобраться и хронической боли, особенно утром.



Упражнения полезны для мозга / Фото Pexels

Главное, что стоит знать, движение – полезно для вашего мозга.

Упражнения помогают организму выводить накопленные токсины из тканей, которые могут быть неблагоприятными для здоровья мозга,

– объясняет психолог Кристина Элкинс.

Также физические нагрузки способствуют высвобождению химических веществ: серотонина, окситоцина и дофамина в вашем мозгу. Это в комплексе способствует улучшению настроения.

Спорт также увеличивает производство нейромедиаторов в вашем мозге, которые помогают поддерживать такие когнитивные функции, как память, концентрация, способность решать проблемы и эффективность обучения,

– объясняет эксперт.

Если тренироваться на свежем воздухе, можно получить дополнительный бонус – витамин D. Ученые говорят, что регулярное пребывание под солнечным светом также может снизить уровень тревоги и депрессии, что способствует улучшению общего самочувствия.