Приседания – отличное решения, чтобы нарастить мышцы ног – квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры, а также способ активизировать ягодицы и мышцы спины. Но какое именно количество приседаний необходимо, чтобы прокачать тело и достаточно ли 20 приседаний в день?

Приседания – практически самые естественные движения тела. Неудивительно, что именно они вошли в список базовых упражнений с которых начинают прокачивать ноги и ягодицы. Регулярные приседания выдаются простым способом поддержать тело в тонусе, но согласны ли с этим мнением фитнес тренеры?

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К ежедневным тренировкам в фитнес-среде относятся по-разному: одни считают, что такой режим увеличивает эффективность, другие – рекомендуют делать перерывы для восстановления мышц. Фитнес-тренер Станислав Вахрушев выделил какой именно режим полезен при приседаниях и рассказал, сможет ли измениться тело, если выполнять упражнение ежедневно.

Будет ли эффект от небольшого количества приседаний



Будет ли эффект от 20 приседаний / Фото Unsplash

На самом деле все индивидуально. Конечно, 20 приседаний каждый день – это немного, соответственно эффект будет зависеть от физических данных конкретного человека. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и никак не тренируетесь, кроме приседаний, первые эффекты будут заметны уже через несколько дней. Но если вы регулярно занимаетесь спортом – это не даст заметных результатов.

Суть в том, что 20 приседаний в день будут эффективными, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. На это может уйти несколько недель, но в дальнейшем вам придется увеличить нагрузку.

Увеличится ли выносливость тела



Если вы не занимались спортом – приседания повысят выносливость / Фото Pexels

Это тоже зависит от физических данных. Плюс важную роль играет ваш тип питания. Если мышечную массу вы сможете увеличить, то выносливость увеличится только у тех, кто к этому совсем не занимался спортом. Если человек в хорошей физической форме, то такая ​​нагрузка не сможет продемонстрировать результат.

Как увеличить эффективность приседаний

После того как тело адаптируется к нагрузке, можно добавлять новые элементы и упражнения, немного менять подход.

Для большей эффективности приседаний необходимо делать периодизацию нагрузок, тренироваться с помощью различного спортивного оборудования, увеличивать объем и интенсивность упражнений.

Стоит помнить, что рано или поздно организм приспосабливается к любой нагрузки. Поэтому, чтобы сохранять прогресс, придется увеличивать интенсивность.

Как увеличить нагрузку – видео с канала Blogilates