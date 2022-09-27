Но повысить свою производительность и получить заряд энергии на весь день можно с помощью других продуктов. Делимся с вами чудодейственным списком бодрости.

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Продукты, насыщенные энергией

Лимонная вода

Если в утренний стакан воды добавить дольку лимона, можно забыть о кофе, ведь энергетическую бомбу вы уже выпьете. Гидратация и поддержание баланса электролитов – самый лучший способ повысить до максимума выносливость вашего организма.

Свежие фрукты

Вторыми в списке идеального энергично заряженного завтрака будут фрукты. Секрет бодрости заключается в содержании фруктозы и клетчатки, ведь они повышают уровень сахара в крови, то есть прибавляют активность. Свежие сезонные ягоды или другие представители фруктозы, которые можно приправить йогуртом, умело заменят кофе.

Орехи



Орехи подарят заряд энергии / Фото Pexels

Еще один ингредиент питательного завтрака – орешки. Запаситесь кешью, миндалем или фундуком – все они богаты магнием, играющим ключевую роль в интерпретации сахара в энергию. Также в составе полезных хрустиков есть клетчатка, которая дополнит действие фруктов.

Темный шоколад

В этом случае шоколад – это не роскошь, а необходимость. Несколько квадратиков вы смело можете себе позволить в течение дня. Какао продукт содержит натуральный стимулятор теобромин, который оказывает такое же действие, как кофеин. Всего несколько кусочков и вы почувствуете заряд энергии и, как бонус, улучшение настроения.

Тост из цельнозернового хлеба

Углеводы – это 60% энергии, необходимой для работы мозга и тела. В цельнозерновых продуктах можно найти сложные углеводы, которые считаются безопасными и не вызывают выбросы энергии как сладости. Такой тип углеводов организм отправляет в мышцы, что наполняет тело энергией.

Кардомон

Ценность пряности в способности стимулировать кровоток и расширять мелкие кровеносные сосуды. Добавьте в блюдо правильную приправу или выпейте чашку чая масала, и вы забудете о нехватке энергии.

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Квашенная капуста



Добавить квашеную капусту в рацион / Фото Pexels

Этот продукт не только умело дополнит своими вкусовыми качествами любое блюдо, но и подарит много пользы организму. Весь секрет в количестве пробиотиков, которых у капусты очень много. Они налаживают работу пищеварительной системы, организму понадобится меньше энергии, чтобы переваривать пищу, так что вы получите больше для своих свершений.