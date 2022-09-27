Але підвищити свою продуктивність та отримати заряд енергії на весь день можна і за допомогою інших продуктів. Ділимось із вами чудодійним списком бадьорості.

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Продукти, які наситять енергією

Лимонна вода

Якщо у ранковий стакан води додати часточка лимона, можна забути про каву, адже енергетичну бомбу ви вже вип'єте. Гідратація і підтримка балансу електролітів – найкращий спосіб підвищити до максимуму витривалість вашого організму.

Свіжі фрукти

Другими у списку ідеального енергійно-зарядженого сніданку будуть фрукти. Секрет бадьорості полягає у вмісті фруктози та клітковини, адже вони підвищують рівень цукру в крові, тобто додають активності. Свіжі сезонні ягоди чи інші представники фруктози, які можна приправити йогуртом, вміло замінять каву.

Горіхи



Горіхи подарують заряд енергії / Фото Pexels

Ще один інгредієнт поживного сніданку – горішки. Запасіться кеш'ю, мигдалем чи фундуком – всі вони багаті магнієм, який відіграє ключову роль в інтерпретації цукру в енергію. Також у складі корисних хрустиків є клітковина, яка доповнить дію фруктів.

Темний шоколад

У цьому випадку шоколад – це не розкіш, а необхідність. Кілька квадратиків ви сміливо можете собі дозволити протягом дня. Какао продукт містить натуральний стимулятор теобромін, який має таку ж дію, як кофеїн. Всього кілька шматочків і ви відчуєте заряд енергії і, як бонус, покращення настрою.

Тост з цільнозернового хліба

Вуглеводи – це 60% енергії, яка необхідна для роботи мозку та тіла. У цільнозернових продуктах можна знайти складні вуглеводи, які вважаються безпечними та не викликають викиди енергії, як солодощі. Такий тип вуглеводів організм відправляє у м'язи, що і наповнює тіло енергією.

Кардамон

Цінність пряності у її здатності стимулювати кровотік та розширювати дрібні кровоносні судини. Додайте у страву правильну приправу або випийте чашку чаю масала, і ви забудете про брак енергії.

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Квашена капуста



Додайте квашену капусту у раціон / Фото Pexels

Цей продукт не лише вміло доповнить своїми смаковими якостями будь-яку страву, але й подарує багато користі організму. Весь секрет у кількості пробіотиків, яких у капусті дуже багато. Вони налагоджують роботу травної системи, організму знадобиться менше енергії, щоб перетравлювати їжу, тож ви отримаєте більше для своїх звершень.