Достаточное количество сна связано с улучшением физических показателей и когнитивных функций. Кроме этого, считается, что человек, который регулярно высыпается, имеет лучший внешний вид чем те, кто не досыпают. Но действительно ли отсутствие сна влияет на то, как мы выглядим?

Ответ на этот вопрос решили найти блоггеры Грег и Митч с канала AsapSCIENCE. В рамках эксперимента ребята не спали 36 часов. Чтобы сравнить свой вид до и после, каждые 6 часов они делали новое фото.

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Ученые точно не знают, почему мы выглядим так странно, если мы недоспали, – говорит Грег, ссылаясь на самые популярные теории.

Первая теория гласит, что во время недосыпа у нас ослаблена иммунная система, то есть мы больше склонны к несчастным случаям или болезням. Когда это состояние проявляется на лице, люди, которые нас окружают, получают сигнал о повышенной опасности для своего организма. Вторая теория гласит, что дефицит сна делает нас пессимистичными и затрудняет проявление эмоций.

36 часов без сна

Грег и Митч проснулись в 8 утра, чтобы провести обычный рабочий день. Единственный утренний нюанс заключался в отсутствии кофе. Кофеин и любые стимуляторы были запрещены в течение всего эксперимента.

Первые симптомы недосыпа проявились в Грега на 10 час без сна. Митч почувствовал снижение когнитивных функций аж в 4 утра (на 14 час эксперимента):

Каждый раз, когда вы пытаетесь что-то узнать или запомнить, гиппокамп подхватывает информацию и обрабатывает ее для вас. Но когда ученые проанализировали сканы мозга людей, которые не высыпались, они заметили, что гиппокамп обычно "выключен". Кроме того, белки, необходимые для полноценной взаимосвязи нейронов, перестают работать, когда вы переутомляетесь.

С восходом солнца ребята вновь почувствовали легкий подъем энергии. Это связано с желанием организма восстановить свои суточные ритмы.

Когда солнце всходит, тело начинает вырабатывать гормоны, которые синхронизируются с дневным светом, – объясняет Митч.

Однако второе дыхание было временным. Уровень аденозина поднимается выше нормы, а недосып начинает проявляться на лицах.

В конце эксперимента оба парня выглядят уставшими. Особенно сильно изменились участки вокруг глаз.