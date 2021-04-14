Тиктокер целый день ел очень калорийную пищу, чтобы узнать, как изменится его тело. Во время эксперимента парень попробовал сладкое, соленое, жареное и жирное. В результате общая сумма калорий достигла отметки 10 000.

Эксперимент оказался утешительными для тех, кто любит фаст-фуд и калорийную пищу. Но даже несмотря на положительный результат для парня, исследования утверждают, что вся вредная пища, которую мы ели в прошлом приводит к нарушениям кишечного микробиома. Чтобы восстановить его функции, потребуется не менее 6 лет.

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Коротко о рационе

Завтрак тиктокера состоял из 200 граммов овсяной каши с шоколадными конфетами M&M's, трех свежих булочек и стакана шоколадного молока.

Во время второго перекуса парень съел заказ с Макдоналдса: пару блинов с сочной котлетой и соусом, а на десерт – пачку печенья. На обед он смог дополнить свой дневной рацион картофелем фри и наггетсами, усыпанными паприкой. Дальше в ход пошли шоколадные конфеты.

Тиктокер продолжил показывать свой рацион во втором ролике. После конфет парень решил не сходить со сладкой дорожки и съел шоколадное яйцо с банкой мороженого.

Результаты эксперимента

Перед началом эксперимента блогер весил 78 килограммов. После марафона в 10 000 калорий юноша поправился лишь на 2 килограмма. Согласитесь, что цифра кажется не такой уж и большой.

Это порадовало людей, которые отказывают себе в фаст-фуде, боясь набрать лишних килограммов. Среди комментаторов были и те, кто утверждал, что такое количество пищи – обычное дело:

Смотрю ролик и понимаю, что ем по 8 с половиной тысяч калорий в день. И это никак не влияет на мое самочувствие.

Впрочем, были и те, кто признал, что такая диета не имеет смысла:

Я балерина и ем до 1000 калорий в день. Не понимаю, как и зачем другим людям удается есть так много.