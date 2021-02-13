Велосипед – это простое упражнение, которое помогает прокачать пресс и бедра. Оно не требует оборудования и хорошей физической подготовки, может выполняться как самостоятельное упражнение, так и в комплексе с другими нагрузками.

Поскольку мышцы пресса восстанавливаются достаточно быстро, вы можете заниматься каждый день, постепенно тренируя свое тело. Регулярная практика сделает ваше тело более рельефным, поможет накачать пресс и обеспечит здоровую спину.

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О преимуществах, технике исполнения и о главных ошибках – далее.

Поможет накачать пресс

Американский совет по физическим нагрузкам решил выяснить, какие нагрузки на пресс окажутся наиболее эффективными. Чтобы измерить точные показатели, эксперимент проводился с помощью электромиографии. Исследователи определяли электрический потенциал в задействованных мышцах и на основании этого делали вывод об интенсивности их напряжения.

Оказалось, что упражнение велосипед занимает второе место по активизации мышц (сразу после подъема ног в висе), способствует нагрузке на косые мышцы живота и наиболее эффективно прокачивает прямую мышцу, которая отвечает за кубики на прессе.

Поэтому, регулярно выполняя велосипед, вы сможете легко и быстро накачать пресс без лишних нагрузок.

Обеспечит здоровье спины

Если вы укрепляете мышцы пресса, вы улучшите осанку и снизите шанс, что вас беспокоят боли в спине и пояснице. Для полноценной профилактики, тренеры рекомендуют сочетать велосипед с подъемом рук и ног, лежа на животе.

Обеспечит вам подтянутое тело

Поскольку ежедневное выполнение велосипеда укрепляет мышцы и улучшает осанку, визуально вы будете выглядеть более подтянуто. Однако следует понимать, что одно упражнение на пресс не поможет сжечь жир в области талии и не сможет устранить необходимое для похудения количество калорий. Поэтому, если вы мечтаете о плоском животе и подтянутом теле, – добавьте к велосипеду и другие тренировки и придерживайтесь принципов правильного питания.

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Как выполнять упражнение

Лягте на спину. Согните ноги в коленях так, чтобы образовался прямой угол. Оторвите лопатки от пола. Напрягите пресс (для правильного выполнения упражнения важно не расслаблять его до конца выполнения упражнения). Согните локти, разведите их в стороны и положите руки за голову. Пальцы рук должны слегка касаться головы, не пережимая ее. Поочередно сгибайте и выпрямляйте ноги, будто вы крутите педали велосипеда. Одновременно с этим разворачивайте корпус и тянитесь локтем к противоположному колену.

Главное в велосипеде – максимально развернуть корпус.

Как выполнять велосипед – Видео с канала Howcast

Каких ошибок следует избегать

Неправильная техника выполнения упражнения не только снижает эффект, но и может стать причиной боли шеи и спины.

Не отрывайте поясницу и не расслабляйте мышцы живота . От пола отрываются только лопатки. Поперек остается прижатым к полу. Пресс постоянно находится в напряжении, его не стоит расслаблять даже в момент сгиба ног.

. От пола отрываются только лопатки. Поперек остается прижатым к полу. Пресс постоянно находится в напряжении, его не стоит расслаблять даже в момент сгиба ног. Часто те, кто выполняет упражнение, не следят за правильным положением рук . Они "обнимают" руками голову или просто выводят локти вперед. Такое исполнение создает чрезмерное напряжение в мышцах шеи и снижает нагрузку на косые мышцы живота. Поэтому расставьте локти широко и не давите на голову. Двигайте корпусом, а не руками.

. Они "обнимают" руками голову или просто выводят локти вперед. Такое исполнение создает чрезмерное напряжение в мышцах шеи и снижает нагрузку на косые мышцы живота. Поэтому расставьте локти широко и не давите на голову. Еще одна ошибка – слишком быстрое выполнение упражнения, что приводит к слишком низкой нагрузки мышц. А значит – никакой пользы от велосипеда вы не получите. Выполняйте повороты в спокойном темпе, следите за телом. Почувствуйте, как напрягаются мышцы живота при каждом повороте корпуса.

Как подстроить упражнение под свой уровень

Чтобы упростить упражнение – поднимите ноги выше. Это уменьшит нагрузку на сгибатели бедра.

Чтобы усложнить велосипед - попробуйте выполнять его в 2 раза медленнее. При этом разворачивайте корпус в максимальном диапазоне. Пресс гореть уже через 4 - 6 повторений.

Вы можете выполнять «велосипед», как самостоятельный элемент, делая 3 - 5 подходов по 15 - 20 раз в день. Однако для лучшего эффекта стоит сочетать его с другими упражнениями.