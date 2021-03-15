Бросить курить – нелегкая задача, но это, безусловно, лучший подарок, который может сделать человек, зависящий от никотина себе и своему ближайшему окружению. Как в конце концов расстаться с пагубной привычкой? Как ваш организм на это отреагирует? Какие изменения произойдут с ним через несколько дней, месяцев и лет после последней затяжки? Рассказываем дальше.

Табакокурение – это худшая "медвежья услуга", которую можем оказать своему организму. Вдыхание дыма от тлеющего табака в несколько раз повышает вероятность заболеть раком легких, горла и ротовой полости. А еще - стать завсегдатаем кабинетов кардиолога, ЛОРа и пульмонолога. Но несмотря на это, более миллиарда людей на планете продолжает курить - каждый седьмой житель Земли и, согласно данным ВОЗ за 2019 год, 29% населения Европы. В Украине, по информации Государственной службы статистики, курильщиками являются почти 17% лиц старше 12 лет.

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Те люди, которым удалось бросить курить, утверждают, что ни разу не пожалели о своем решении. Однако большинство курильщиков не могут довести начатое до конца, а часть из них даже не пытается. К сожалению, лишь незначительный процент курильщиков готов признаться самому себе, что сознательно уничтожает свое здоровье и понимает, к каким неутешительным последствиям приведет их зависимость от табака, если будут продолжать регулярно вдыхать табачный дым и десятки токсичных и канцерогенных веществ, которые в нем содержатся.



Что случится, если вы бросите курить / Фото Pexels

Возможно, вас это удивит, но никотин, хоть и является нейротоксином, который вызывает сильную зависимость, канцерогеном не признан. Он резко повышает артериальное давление и поэтому противопоказан беременным женщинам, кормящим матерям, больным сахарным диабетом, пациентам с артериальной гипертензией и болезнями сердца. Но надо учитывать, что табак сжигается при температуре свыше +800°С, в результате чего образуется дым, который содержит смолы и высокие концентрации токсинов и других вредных веществ, в частности угарного газа, бензола, акролеина, аммиака, синильной кислоты. Эксперты Американской Ассоциации Легких насчитали в нем 7000 химических веществ, из которых около сотни обладают доказанным токсическим эффектом и не менее 69 могут вызывать рак. Ежегодно эти вещества становятся причиной смерти 7 миллионов курильщиков. Еще 1 миллион умирает только потому, что живет или работает рядом с курильщиками. Это в несколько раз больше, чем гибнет в ДТП!

Наибольшие шансы бросить курить у тех людей, которые сами этого захотели. Если вы все-таки решились отказаться от вредной привычки, должны принять тот факт, что кроме восстановления организма (положительные изменения будут происходить с вами буквально каждый час), вам придется столкнуться с рядом дискомфортных ощущений, которые не будут оставлять вас в течение 3 – 4 недель:

изжогой, тошнотой, диареей и другими желудочно-кишечными расстройствами;

кашлем;

охрипшим голосом;

головной болью;

усиленным выделением мокроты;

бессонницей;

головокружением;

ощущением покалывания в руках и ногах.

Обратите внимание! Большинство курильщиков прекращают любые дальнейшие попытки попрощаться с сигаретами именно на этом этапе. Поэтому если вам не удалось на этот раз, не опускайте рук.

Что будет происходить с вашим организмом после того, как сделаете последнюю затяжку

через 20 минут – снизятся показатели артериального давления и уменьшится частота пульса;

– снизятся показатели артериального давления и уменьшится частота пульса; через пол суток – уровень угарного газа в крови вернется к показателям нормы;

– уровень угарного газа в крови вернется к показателям нормы; через 2 – 3 месяца – улучшится кровоснабжение и функция легких;

– улучшится кровоснабжение и функция легких; до 9 месяцев – уменьшится кашель, одышка и количество мокроты;

– уменьшится кашель, одышка и количество мокроты; через год – в 2 раза (по сравнению с курильщиками) снизится риск развития ишемической болезни сердца;

– в 2 раза (по сравнению с курильщиками) снизится риск развития ишемической болезни сердца; через 5 лет – в 2 раза уменьшится вероятность возникновения рака ротовой полости, горла, пищевода и мочевого пузыря;

– в 2 раза уменьшится вероятность возникновения рака ротовой полости, горла, пищевода и мочевого пузыря; через 10 лет – вдвое снизится риск развития рака легких (по сравнению с теми лицами, которые продолжают курить). Уменьшится также вероятность возникновения злокачественных процессов в гортани и поджелудочной железе;

– вдвое снизится риск развития рака легких (по сравнению с теми лицами, которые продолжают курить). Уменьшится также вероятность возникновения злокачественных процессов в гортани и поджелудочной железе; через 15 лет – риск развития ишемической болезни сердца будет таким же, как у людей, которые никогда не курили.

Представьте себе: у вас больше не будет плохо пахнуть изо рта! Волосы и ладони больше не будут вонять табаком, так же как мебель и шторы в вашем доме. Зубы наконец-то станут белоснежными. Кожа и ногти лишатся желтоватого нездорового оттенка.

Как достичь желаемого эффекта



Как перестать курить / Фото Pexels

Привыкли курить, когда пьете утренний кофе, делаете перерыв в работе, после еды, перед сном? Связывание определенных видов деятельности с порцией никотина, которая должна поступить в организм, затрудняет отказ от курения. Поэтому первым шагом должна стать постепенная замена ежедневных существующих привычек на новые. Неплохой идеей является записать их и обдумать, как бы вы могли воплотить задуманное в жизнь. Например, небольшой перерыв на работе можно использовать, чтобы просто выйти на улицу и подышать свежим воздухом или позвонить кому-то из родных и напомнить, как вы их любите.

Важно изменить свое мышление. Не расценивайте сигареты как "невинный грешок" или "мимолетное увлечение", с которым вы "вот-вот попрощаетесь". Выясните для себя, почему вам нужно бросить курить, какая вам от этого польза и запишите это. Мотивацией может стать забота о собственном здоровье, желание сэкономить деньги или забота о близких, которые вынуждены вместе с вами вдыхать ядовитый дым.

Напоминайте себе, что с каждым днем ​​вы становиться здоровее и богаче. Подумайте, что вы купите на сэкономленные деньги (можете закачать на свой смартфон специальную программу, которая вместо вас будет вести такой подсчет) и насколько улучшится ваш внешний вид.

Помните: отказ от курения требует силы воли и незаурядной настойчивости. Желание бросить курить должно происходить от вас. Если будете делать это под давлением, это затруднит задачу.

Важно заручиться поддержкой близких. Критика увеличит вероятность очередного "срыва" и вы снова ухватитесь за "спасительную соломинку" – сигарету. Это естественная защитная реакция на стресс. Поэтому перед тем, как бросать курить, поговорите с родными и сообщите им о своих ожиданиях. Объясните, что вам неприятно, если вы вдруг "сорветесь", а на вас набросятся с обвинением. Попросите, чтобы ваши домашние проявляли терпение, поддержку, понимание и хвалили вас за каждый день, прожитый без сигареты.

С чего начать

Выбросьте сигареты, которые у вас остались или отдайте их кому-то. Некоторое время старайтесь избегать мест, где продаются сигареты и людей, которые могут вас ими угостить. Это гораздо более эффективный способ борьбы с вредной привычкой, чем постепенное уменьшение количества выкуриваемых за день сигарет.

Не обманывайте себя. Даже если выкурили одну, в ваш организм уже поступило огромное количество токсических веществ (включая смолы, которые вызывают раковые заболевания). Кроме того, так вы будете откладывать момент, когда окончательно бросите курить "на бесконечное потом" и каждый раз находить оправдание, почему вам нужно сделать несколько затяжек (поспорили с женой, услышали неприятное замечание от начальника). Старайтесь в этот период избегать всего, что может стать для вас источником стресса, ведь любая нервная ситуация может заставить вас снова закурить.

Не беритесь за тяжелую ответственную работу, ведь 100% будете чувствовать себя вялым и раздражительным. Также у вас возникнут проблемы с памятью и концентрацией внимания. Лучше всего планировать прощания с сигаретами на период отпуска или хотя бы на выходные. Благодаря этому сможете в самые трудные первые дни свести к минимуму стрессовые ситуации.

Предложите своему мозгу и телу альтернативу сигаретам – хорошие книги, кино, задушевные беседы, физические тренировки или процедуры по уходу за телом. Снижая нервное и мышечное напряжение, сможете лучше справляться со своими эмоциям и не будете тянуться за сигаретами. Во время занятий, которые приносят нам удовольствие в мозгу вырабатываются эндорфины – гормоны, отвечающие за ощущение счастья и "приятной усталости". Кроме того, эндорфины снижают уровень кортизола – гормона стресса.

Есть риск, что сигареты вы можете заменить другой зависимостью:

компульсивным перееданием;

употреблением алкоголя;

зависимостью от адреналина;

компьютерной зависимостью.

Пересмотрите перечень ваших привычек. Например, вы любите курить, когда пьете кофе. Подумайте, чем замените сигареты, но проследите, чтобы каждый раз это было какое-то другое занятие. Так у вас не возникнет зависимость от чего-то другого.

Займите чем-то свой рот и руки. Запаситесь жвачками или полезными закусками (например, орехами или сухофруктами). Руки можно занять вязанием или антистрессовыми шариками.

Часто люди курят, когда им скучно. Запишитесь на курсы иностранного языка (можно и онлайн) или запланируйте много встреч с друзьями (прекрасная возможность встретиться с теми, кого уже давно не видели).

Если ничего не помогает, поговорите со своим врачом. Возможно, вам помогут антиникотиновые жвачки или пластыри.