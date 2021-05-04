Выраженные морщины, размытый овала лица, нависшие веки, второй подбородок – с возрастом каждый человек сталкивается с уникальным набором возрастных изменений. Но эксперты отмечают, что замедлить процесс старения вполне реально. Для этого учитывайте не только свой тип кожи, но морфологические особенности. Что это такое и как определить свой тип – далее.

Морфотип старения – уникальные процессы, которые происходят с кожей с течением времени. В зависимости от того, в каком слое начинаются изменения, и какие участки страдают первыми – можно спрогнозировать как будут меняться черты лица и подобрать для себя индивидуальную программу коррекции.

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Принято выделять 4 основные морфотипа старения:

усталый,

мелкоморщинистый,

деформационный,

мышечный.

Уставший морфотип

У обладательниц этого типа обычно нормальная или комбинированная кожа, среднеразвитый уровень подкожно-жировой клетчатки, незначительный мышечный слой, худощавое телосложение.

Лицо усталого морфотипа отличается утренней свежестью, которая к вечеру сменяется усталостью. При этом именно этот тип считается наиболее благоприятным морфотипом для старения. Кроме этого он хорошо реагирует на любой уход.

Возрастные изменения, характерные для уставшего морфотипа:

снижение эластичности и упругости кожи;

тусклость лица;

опущение уголков глаз и рта;

появление носогубной складки и морщин на лбу.

Рекомендованными методиками для поддержания здоровья и молодости кожи являются:

моделирование лица филерами (препаратами на основе гиалуроновой кислоты),

процедура биоревитализации,

мезотерапия,

PRP-терапия,

массаж,

пилинг.

Не лишним будут аппаратные методики – вакуумная чистка лица, инфракрасный термолифтинг, лазерные шлифовки.

Мелкоморщинистый морфотип

Характерный для девушек худощавого телосложения, которые не склонны к полноте. Кожа лица чаще всего – сухая, со слабо развитым подкожно-жировым слоем. Именно из-за отсутствия собственного жира, представительницы этого типа склонны к раннему появлению морщин.

Возрастные изменения, характерные для морфотипа:

сухость и обезвоживание кожи;

ранние мимические морщины (лоб, межбровье, "гусиные лапки")

снижение упругости кожи и появление большого количества мелких сморчков;

фотоповреждения.

Чтобы замедлить старение, стоит попробовать:

процедуры биоармирования и биоревитализации,

мезонити,

контурную пластику,

ботулинотерапию,

методику BBL-омоложения,

пилинги.

Деформационный морфотип

Этот морфотип встречается у девушек с комбинированной или жирной кожей. У них хорошо развита подкожно-жировая клетчатка, а лицо в большинстве случаев отличается полнотой, склонностью к покраснению и куперозу.

Возрастные изменения характерны для деформационного типа:

изменение овала лица;

второй подбородок;

отечность и пастозность век,

выраженные складки в области носа и губ;

углубление складок на участках губ и подбородка.

Для коррекции возрастных изменений рекомендуются:

методика объемного моделирования,

контурная пластика,

лифтинг,

процедуры на гибридном лазере.

Мышечный морфотип

Больше характерен для жителей Азии, а также людей, при активных мимических мышцах которых наблюдается слаборазвитая подкожно-жировая клетчатка.

Этот морфотип стареет медленно:

мелкие морщины практически отсутствуют,

кожа долго остается упругой, а четкий овал лица сохраняется до глубокой старости,

наиболее распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться с возрастом – нависание верхнего века, появление глубоких сморчков.

Среди наиболее распространенных возрастных изменений:

пигментация;

носогубные складки;

дефицит средней трети лица;

опущение уголков рта.

Из методов косметологического ухода наиболее действенными будет: