Морфотип старения: как работает возможность предотвратить возрастные изменения
Выраженные морщины, размытый овала лица, нависшие веки, второй подбородок – с возрастом каждый человек сталкивается с уникальным набором возрастных изменений. Но эксперты отмечают, что замедлить процесс старения вполне реально. Для этого учитывайте не только свой тип кожи, но морфологические особенности. Что это такое и как определить свой тип – далее.
Источник:24 канал
Морфотип старения – уникальные процессы, которые происходят с кожей с течением времени. В зависимости от того, в каком слое начинаются изменения, и какие участки страдают первыми – можно спрогнозировать как будут меняться черты лица и подобрать для себя индивидуальную программу коррекции.
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Принято выделять 4 основные морфотипа старения:
- усталый,
- мелкоморщинистый,
- деформационный,
- мышечный.
Уставший морфотип
У обладательниц этого типа обычно нормальная или комбинированная кожа, среднеразвитый уровень подкожно-жировой клетчатки, незначительный мышечный слой, худощавое телосложение.
Лицо усталого морфотипа отличается утренней свежестью, которая к вечеру сменяется усталостью. При этом именно этот тип считается наиболее благоприятным морфотипом для старения. Кроме этого он хорошо реагирует на любой уход.
Возрастные изменения, характерные для уставшего морфотипа:
- снижение эластичности и упругости кожи;
- тусклость лица;
- опущение уголков глаз и рта;
- появление носогубной складки и морщин на лбу.
Рекомендованными методиками для поддержания здоровья и молодости кожи являются:
- моделирование лица филерами (препаратами на основе гиалуроновой кислоты),
- процедура биоревитализации,
- мезотерапия,
- PRP-терапия,
- массаж,
- пилинг.
Не лишним будут аппаратные методики – вакуумная чистка лица, инфракрасный термолифтинг, лазерные шлифовки.
Мелкоморщинистый морфотип
Характерный для девушек худощавого телосложения, которые не склонны к полноте. Кожа лица чаще всего – сухая, со слабо развитым подкожно-жировым слоем. Именно из-за отсутствия собственного жира, представительницы этого типа склонны к раннему появлению морщин.
Возрастные изменения, характерные для морфотипа:
- сухость и обезвоживание кожи;
- ранние мимические морщины (лоб, межбровье, "гусиные лапки")
- снижение упругости кожи и появление большого количества мелких сморчков;
- фотоповреждения.
Чтобы замедлить старение, стоит попробовать:
- процедуры биоармирования и биоревитализации,
- мезонити,
- контурную пластику,
- ботулинотерапию,
- методику BBL-омоложения,
- пилинги.
Деформационный морфотип
Этот морфотип встречается у девушек с комбинированной или жирной кожей. У них хорошо развита подкожно-жировая клетчатка, а лицо в большинстве случаев отличается полнотой, склонностью к покраснению и куперозу.
Возрастные изменения характерны для деформационного типа:
- изменение овала лица;
- второй подбородок;
- отечность и пастозность век,
- выраженные складки в области носа и губ;
- углубление складок на участках губ и подбородка.
Для коррекции возрастных изменений рекомендуются:
- методика объемного моделирования,
- контурная пластика,
- лифтинг,
- процедуры на гибридном лазере.
Мышечный морфотип
Больше характерен для жителей Азии, а также людей, при активных мимических мышцах которых наблюдается слаборазвитая подкожно-жировая клетчатка.
Этот морфотип стареет медленно:
- мелкие морщины практически отсутствуют,
- кожа долго остается упругой, а четкий овал лица сохраняется до глубокой старости,
- наиболее распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться с возрастом – нависание верхнего века, появление глубоких сморчков.
Среди наиболее распространенных возрастных изменений:
- пигментация;
- носогубные складки;
- дефицит средней трети лица;
- опущение уголков рта.
Из методов косметологического ухода наиболее действенными будет:
- объемное моделирование,
- контурная пластика,
- лазерная шлифовка,
- ботулинотерапия,
- биоармирование.
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