Пилатес – это комплекс упражнений, направленных на развитие, подтяжку и укрепление мышц. Тренировки включают элементы растяжки и детальную проработку глубоких мышц. Кроме этого во время занятий по пилатесу вы следите за дыханием, изучая новые техники для расслабления.

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Вот несколько преимуществ пилатеса для вашего тела и ума.

Развивает осознанность



Преимущества пилатеса / Фото Rawpixel

Пилатес позволит сконцентрироваться на движениях. Вы сможете следить за своим дыханием, осанкой и положением каждой части тела во время выполнения упражнений.

Уменьшает боль в пояснице

При регулярных занятиях пилатесом, дискомфорт, спровоцированный возрастом или травмой, может уменьшить свою интенсивность. Впрочем, активность не рекомендуется при переломах или преэклампсии.

Улучшает осанку

При дестабилизации позвоночника страдает ваша осанка. Регулярные тренировки пилатеса могут укрепить все слаборазвитые группы мышц.

Помогает поддерживать вес



Преимущества пилатеса / Фото Rawpixel

Занятие пилатесом помогает сбросить и поддержать здоровый вес. В 8-недельном исследовании, которое проходило с участием 37 женщин с лишним весом или ожирением, пилатес оказался эффективным способом уменьшить индекс массы тела.

Снимает стресс

Физические упражнения задействуют нейромедиаторы эндорфины, которые вызывают чувство удовлетворения. А сам комплекс движений считается отличными тренировками для восстановления, поскольку помогает расслабиться, снять мышечное напряжение и улучшить настроение.

Укрепляет основные мышцы

То есть мышцы спины, живота и таза, которые необходимы для поддержки всего тела.

Скачек энергии

Пилатес помогает улучшить кровообращение, что повышает бодрость.

Улучшает внимание



Преимущества пилатеса / Фото Rawpixel

Во время занятия ваше тело и дыхание синхронизируются с каждым движением. Это повышает концентрацию внимания, что положительно влияет на все сферы жизни.

Помогает лучше уснуть

Исследования показывают, что пилатес улучшает качество и глубину сна.

Улучшает гибкость

Как и йога, пилатес включает растяжение всего тела. Это помогает сохранить прочность мышц и улучшить гибкость тела.

Тренировка онлайн

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Пилатес для начинающих – Видео с канала The Balanced Life Pilates with Robin Long