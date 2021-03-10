Что такое спирулина: ингредиент для укрепления иммунитета, хорошей фигуры и "вечной молодости"
Благодаря высокому содержанию питательных веществ и белка, спирулину не зря называют "зеленым мясом". Другого такого здорового и полезного продукта еще надо поискать! Спирулину активно включают в свое меню профессиональные спортсмены, люди, которые заботятся о своей фигуре (в частности балерины и модели), а также пациенты с анемией. В чем секрет? Как она действует на наш организм? Об это далее.
Источник:24 канал
Спирулина – это сине-зеленая микроводоросль из рода цианобактерий. В целом виде ее не употребляют и используют только в форме таблеток или порошка, который чаще всего добавляют "зеленым" (фруктовым или овощным) коктейлям и смузи. Спирулина также входит в состав различных биодобавок и косметических средств. Отдельно из порошка спирулины можно делать питательные маски для лица, тела и волос.
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Спирулина на самом деле – не новый "суперфуд". Ее употребляли еще ацтеки. Сегодня этот необработанный натуральный продукт импортируется в разные уголки мира из Мексики и стран Африки. Лидерами по потреблению являются США, где спирулина пользуется повышенным спросом именно из-за ее способности нормализовать вес тела.
Что такое спирулина / Фото Pixabay
Правильное функционирование организма эта водоросль обеспечивает благодаря содержанию в ней целого ряда витаминов, минералов и хлорофилла, который называют "эликсиром молодости". Неудивительно, что в последнее время спирулина обрела такую популярность. Ученые утверждают: если бы ее выращивали в промышленных масштабах, ею можно бы было накормить весь мир!
Что входит в состав этой водоросли
- Спирулина на 50 – 75% состоит из белка. В 100 граммах этого суперпродукта белка – в 3 – 4 раза больше, чем... в 100 граммах мяса! Следует отметить, что этот белок содержит комплекс из 18 аминокислот – ех, в которых нуждается наш организм и которые он не может производить самостоятельно. Вот почему спирулина занимает ведущее место в рационе профессиональных спортсменов, а также вегетарианцев и веганов.
- Омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень важны для правильного роста клеток, работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Организм их не производит самостоятельно.
- Бета-каротин. Согласно исследованиям, спирулина содержит в 36 раз больше этого предшественника витамина А, чем морковь!
- Витамины группы В, в том числе В1, В2 (в количестве в 20 раз большим, чем в других продуктах, его содержащих), В6, В9 (фолиевая кислота) и В12.
- Минералы: железо, кальций, калий, селен, магний, натрий, фосфор и хром, которые легко усваиваются организмом.
- Витамины А, С, D, Е и К, которые, кроме выполнения многих других функций, защищают клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов, ускоряющих процессы старения.
- Линолевая кислота.
- Биофлавоноиды – природные компоненты, которые поддерживают работу иммунной системы.
- Фитоцианин – сине-зеленый пигмент, который придает водоросли специфическую окраску. Считается, что он обладает детоксикационными и противовоспалительными свойствами.
Спирулина: 13 полезных свойств
Полезные свойства спирулини / Фото Pixabay
- Укрепляет иммунитет, предупреждает и устраняет воспалительные процессы в организме.
- Снижает уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови.
- Предупреждает развитие артериальной гипертензии, атеросклероза и, соответственно, инсульта.
- Увеличивает выработку красных кровяных телец (эритроцитов), помогая быстрее преодолеть анемию.
- Положительно влияет на состояние волос и ногтей, замедляет темпы старения организма.
- Как сильный антиоксидант, обладает противораковыми свойствами.
- Поддерживает нормальный микробный баланс в кишечнике, тормозит рост грибков, бактерий и дрожжей в нем.
- Защищает печень от последствий несоблюдения диеты и чрезмерного потребления алкоголя.
- Нормализует обмен йода в организме, поддерживая на должном уровне работу щитовидной железы.
- Способствует очищению организма от токсинов.
- Устраняет неприятный запах изо рта.
- Помогает похудеть (снижает аппетит, надолго обеспечивая чувство сытости).
- Добавляет энергии (утром может полностью заменить традиционный кофе).
Перед тем как начать потреблять спирулину, проконсультируйтесь со своим семейным врачом или терапевтом, особенно если вы человек старшего возраста или у вас есть хронические болезни. Если принимаете отдельные препараты (например, разжижители крови и иммунодепрессанты) или у вас есть аутоиммунные заболевания (болеете ревматоидным артритом, рассеянным склерозом), спирулина может быть вам противопоказана.
Кому противопоказана спирулина
- беременным женщинам;
- кормящим матерям;
- детям;
- больным фенилкетонурией.
Покупайте спирулину в аптеках и специализированных магазинах. Употребление в пищу неочищенного продукта может нанести больше вреда, чем пользы и привести к серьезному отравлению, что проявится болью в животе, тошнотой, рвотой, обезвоживанием организма и может привести к шоку и даже смерти!
Если у вас возникли такие симптомы как боль в мышцах, головная боль, покраснение лица и/или чрезмерная потливость, это может сигнализировать о повышенной чувствительности к спирулине. От дальнейшего потребления этого продукта придется отказаться.
В каком количестве потреблять спирулину
Как употреблять спирулину / Фото Pinterest
Спросите у врача. Кроме того, эта информация должна быть указана на упаковке продукта. Доза зависит от возраста, веса и состояния здоровья человека.
Рецепты "зеленых" коктейлей со спирулиной
Протеиновая "бомба"
Ингредиенты:
- две горстки капуста Кале (свежей или мороженой);
- один спелый банан;
- яблоко;
- 1 чайная ложка порошка спирулины;
- ½ чайная ложка корицы;
- стакан чистой питьевой или кокосовой воды.
- Вымойте листья капусты Кале.
- Снимите кожицу с фруктов.
- Смешайте все ингредиенты в блендере.
Зеленое смузи с клубникой
Ингредиенты:
- 10 – 12 свежих ягод клубники;
- горсть свежих листьев шпината;
- 2 чайная ложка измельченных ягод асаи;
- 1 чайная ложка порошка спирулины;
- 1 чайная ложка порошка хлореллы (это тоже водоросль и тоже популярный суперфуд);
- 1 столовая ложка кокосового масла;
- стакан чистой питьевой или кокосовой воды.
- Помойте клубнику в проточной воде и очистите ягоды от плодоножек.
- Измельчите все ингредиенты в блендере до кремообразной консистенции.
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