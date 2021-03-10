Благодаря высокому содержанию питательных веществ и белка, спирулину не зря называют "зеленым мясом". Другого такого здорового и полезного продукта еще надо поискать! Спирулину активно включают в свое меню профессиональные спортсмены, люди, которые заботятся о своей фигуре (в частности балерины и модели), а также пациенты с анемией. В чем секрет? Как она действует на наш организм? Об это далее.

Спирулина – это сине-зеленая микроводоросль из рода цианобактерий. В целом виде ее не употребляют и используют только в форме таблеток или порошка, который чаще всего добавляют "зеленым" (фруктовым или овощным) коктейлям и смузи. Спирулина также входит в состав различных биодобавок и косметических средств. Отдельно из порошка спирулины можно делать питательные маски для лица, тела и волос.

Читайте также Витаминотерапия для волос: как восстановить утраченную густоту, блеск и объем

Спирулина на самом деле – не новый "суперфуд". Ее употребляли еще ацтеки. Сегодня этот необработанный натуральный продукт импортируется в разные уголки мира из Мексики и стран Африки. Лидерами по потреблению являются США, где спирулина пользуется повышенным спросом именно из-за ее способности нормализовать вес тела.



Что такое спирулина​ / Фото Pixabay

Правильное функционирование организма эта водоросль обеспечивает благодаря содержанию в ней целого ряда витаминов, минералов и хлорофилла, который называют "эликсиром молодости". Неудивительно, что в последнее время спирулина обрела такую популярность. Ученые утверждают: если бы ее выращивали в промышленных масштабах, ею можно бы было накормить весь мир!

Что входит в состав этой водоросли

Спирулина на 50 – 75% состоит из белка. В 100 граммах этого суперпродукта белка – в 3 – 4 раза больше, чем... в 100 граммах мяса ! Следует отметить, что этот белок содержит комплекс из 18 аминокислот – ех, в которых нуждается наш организм и которые он не может производить самостоятельно. Вот почему спирулина занимает ведущее место в рационе профессиональных спортсменов, а также вегетарианцев и веганов.

! Следует отметить, что этот белок содержит комплекс из 18 аминокислот – ех, в которых нуждается наш организм и которые он не может производить самостоятельно. Вот почему спирулина занимает ведущее место в рационе профессиональных спортсменов, а также вегетарианцев и веганов. Омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты , которые очень важны для правильного роста клеток, работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Организм их не производит самостоятельно.

, которые очень важны для правильного роста клеток, работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Организм их не производит самостоятельно. Бета-каротин. Согласно исследованиям, спирулина содержит в 36 раз больше этого предшественника витамина А, чем морковь!

Согласно исследованиям, спирулина содержит в 36 раз больше этого предшественника витамина А, чем морковь! Витамины группы В , в том числе В1, В2 (в количестве в 20 раз большим, чем в других продуктах, его содержащих), В6, В9 (фолиевая кислота) и В12.

, в том числе В1, В2 (в количестве в 20 раз большим, чем в других продуктах, его содержащих), В6, В9 (фолиевая кислота) и В12. Минералы: железо, кальций, калий, селен, магний, натрий, фосфор и хром, которые легко усваиваются организмом.

железо, кальций, калий, селен, магний, натрий, фосфор и хром, которые легко усваиваются организмом. Витамины А, С, D, Е и К , которые, кроме выполнения многих других функций, защищают клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов, ускоряющих процессы старения.

, которые, кроме выполнения многих других функций, защищают клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов, ускоряющих процессы старения. Линолевая кислота.

Биофлавоноиды – природные компоненты, которые поддерживают работу иммунной системы.

– природные компоненты, которые поддерживают работу иммунной системы. Фитоцианин – сине-зеленый пигмент, который придает водоросли специфическую окраску. Считается, что он обладает детоксикационными и противовоспалительными свойствами.

Спирулина: 13 полезных свойств



Полезные свойства спирулини / Фото Pixabay

Укрепляет иммунитет, предупреждает и устраняет воспалительные процессы в организме. Снижает уровень "плохого" холестерина и глюкозы в крови. Предупреждает развитие артериальной гипертензии, атеросклероза и, соответственно, инсульта. Увеличивает выработку красных кровяных телец (эритроцитов), помогая быстрее преодолеть анемию. Положительно влияет на состояние волос и ногтей, замедляет темпы старения организма. Как сильный антиоксидант, обладает противораковыми свойствами. Поддерживает нормальный микробный баланс в кишечнике, тормозит рост грибков, бактерий и дрожжей в нем. Защищает печень от последствий несоблюдения диеты и чрезмерного потребления алкоголя. Нормализует обмен йода в организме, поддерживая на должном уровне работу щитовидной железы. Способствует очищению организма от токсинов. Устраняет неприятный запах изо рта. Помогает похудеть (снижает аппетит, надолго обеспечивая чувство сытости). Добавляет энергии (утром может полностью заменить традиционный кофе).

Однако эффективна она исключительно при условии регулярного потребления!

Перед тем как начать потреблять спирулину, проконсультируйтесь со своим семейным врачом или терапевтом, особенно если вы человек старшего возраста или у вас есть хронические болезни. Если принимаете отдельные препараты (например, разжижители крови и иммунодепрессанты) или у вас есть аутоиммунные заболевания (болеете ревматоидным артритом, рассеянным склерозом), спирулина может быть вам противопоказана.

Кому противопоказана спирулина

беременным женщинам;

кормящим матерям;

детям;

больным фенилкетонурией.

Покупайте спирулину в аптеках и специализированных магазинах. Употребление в пищу неочищенного продукта может нанести больше вреда, чем пользы и привести к серьезному отравлению, что проявится болью в животе, тошнотой, рвотой, обезвоживанием организма и может привести к шоку и даже смерти!

Если у вас возникли такие симптомы как боль в мышцах, головная боль, покраснение лица и/или чрезмерная потливость, это может сигнализировать о повышенной чувствительности к спирулине. От дальнейшего потребления этого продукта придется отказаться.

В каком количестве потреблять спирулину



Как употреблять спирулину / Фото Pinterest

Спросите у врача. Кроме того, эта информация должна быть указана на упаковке продукта. Доза зависит от возраста, веса и состояния здоровья человека.

Рецепты "зеленых" коктейлей со спирулиной

Протеиновая "бомба"

Ингредиенты:

две горстки капуста Кале (свежей или мороженой);

один спелый банан;

яблоко;

1 чайная ложка порошка спирулины;

½ чайная ложка корицы;

стакан чистой питьевой или кокосовой воды.

Вымойте листья капусты Кале. Снимите кожицу с фруктов. Смешайте все ингредиенты в блендере.

Зеленое смузи с клубникой

Ингредиенты:

10 – 12 свежих ягод клубники;

горсть свежих листьев шпината;

2 чайная ложка измельченных ягод асаи;

1 чайная ложка порошка спирулины;

1 чайная ложка порошка хлореллы (это тоже водоросль и тоже популярный суперфуд);

1 столовая ложка кокосового масла;

стакан чистой питьевой или кокосовой воды.