Ученые обнаружили, что играть роль может и дискриминация, в том числе гендерная. Рассказываем о неожиданном исследовании.

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Дискриминация и развитие мозга: какая связь

Ученые проанализировали магнитно-резонансные томограммы мозга 7876 взрослых людей – 4078 женщин и 3798 мужчин. Данные взяли из подборок 29 разных стран. Средний возраст участников составил 24,19 года.

Оказалось, что дискриминация напрямую влияла на развитие разных участков мозга. В государствах, где присутствует частое гендерное неравенство, женщины имели несколько более тонкую кору отдельных отделов мозга, чем мужчины. В странах с равенством полов соответствующей разницы не увидели. Меньшая толщина коры влияет на целеполагание, принятие решений и распознавание лиц.



Патриархат может негативно влиять на мозг женщин / Фото Pexels

Международная группа исследователей смогла объяснить следующее явление: социальные условия играют определенную роль в формировании коры головного мозга. Речь идет о доступности для женщин здравоохранения, участия в политической жизни, образования и труда.

Интересно, что уровень заработка как такового не имел. Такой вывод сделали ученые, когда сопоставили ВВП на душу населения стран, откуда были участники, с вышеупомянутыми результатами.