Несмотря на то, что использование дезодоранта для подавляющего количества людей давно стало привычкой, оно все равно базируется на личных или культурных предпочтениях, а не на потенциальной пользе для здоровья. А блокировка пота вообще может навредить организму.

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Нужно ли пользоваться дезодорантом

Пот действительно нужен нашему организму. С его помощью ваше тело регулирует температуру. Впрочем, в некоторых случаях ваше тело потеет больше, чем вам нужно, и это называют патологической потливостью или гипергидрозом.

Вы могли об этом не подозревать, однако пот сам по себе не имеет запаха, но неприятный аромат образуется из-за расщепляющих его бактерий на коже.

Впрочем, если вы не потеете излишне, использование антиперспиранта может быть не слишком хорошей идеей. Полностью блокируя пот под мышками, вы рискуете тем, что выделение пота в других частях тела парадоксально увеличится.



Дезодоранты могут повлиять на уровень потливости всего тела / Фото Pexels

Кроме того, на запах вашего пота также влияет и рацион – вы могли и не подозревать, однако пот людей, употребляющих много брокколи и капусты, может пахнуть серой.

В то же время беспокоиться о потенциально вредных элементах, содержащихся в дезодорантах и антиперспирантах, также не стоит, ведь эти заявления не были научно подтверждены. В то же время, некоторые эксперты несколько обеспокоены использованием алюминия в дезодорантах, ведь это вещество может быть связано с развитием рака молочной железы и болезни Альцгеймера, однако необходимы дополнительные исследования.

Если вы откажетесь от дезодоранта, вы столкнетесь как с плюсами, так и с минусами. Прежде всего запах вашего тела может усилиться, ведь большое количество пота способствует размножению бактерий на коже. Но тщательное ежедневное купание поможет устранить проблему и избежать неприятного запаха на теле.

Кроме того, подумайте над тем, чтобы добавить в свой гардероб более свободную хлопчатобумажную одежду – она также поможет уменьшить потоотделение.