Какие именно добавки нужны человеку в холодное время года, рассказала врач-диетолог Оксана Скитылинская.
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По ее словам, здоровый рацион, физическая активность и полноценный сон помогают поддерживать здоровье. Впрочем, не все из нас завтракают хорошими продуктами, а еще не у всех одинаково усваивается пища, поэтому поддерживать в норме свой организм можно благодаря добавкам.
Витамин D
Он важен для иммунной системы, поддерживает здоровье костей, уменьшает риск депрессии.
Омега-3 жиры
Они содержат противовоспалительные свойства, уменьшают уровень "гормона стресса" и кортизола. Если организму не хватает омега-3 жирных кислот, то можете замечать за собой ухудшение памяти или депрессивное состояние.
Магний
Он помогает мышцам качественно работать и поддерживает стабильное давление. При дефиците магния в почках образуются камни.
Добавки могут улучшить ваше общее состояние здоровья / Фото Pexels
Витамин В6
Это самый полезный витамин из всей группы витаминов В. Человеку он необходим для правильной работы мозга. Витамин В6 может даже улучшить настроение и уменьшить тревогу.
Цинк
Важен для иммунной системы, его дефицит повышает риск инфекции. Цинк необходим для восстановления клеток и выработки гормона инсулина.
Витамин С
Много витамина есть в настое шиповника, калины, свежей и квашеной капусте и мороженой смородине. Принимайте витамин С утром и вечером, потому что он водорастворим и долго не задерживается в организме. Витамин С улучшает состояние бронхов и легких и увеличивает выносливость.
Но кроме добавок, диетолог Оксана Скиталинская советует привлекать в свою физическую активность (ходьба, легкий бег, танцы). Также важно обращать внимание на сон. Для того чтобы хорошо выспаться, выпейте пол стакана настоя ромашки перед сном и проветрите комнату.